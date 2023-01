Marina Ruiz se sincera sobre su vida sexual. Si finalizaba el año hablando de accidente de tráfico y su secuelas, lo comenzaba hablando de otra forma distinta: feliz, y sobre su relación con Omar Sánchez, ex pareja de Anabel Pantoja. La influencer y el canario se conocieron cuando ambos participaban en 'Pesadilla en el paraíso', desde entonces, son uña y carne, disfrutan de viajes juntos, conviven en pareja, incluso ella ha sido un gran apoyo en la última operación estética del surfero en Turquía. Y respirando tanto amor, Marina ha decidido dedicarle su último vídeo a Omar hablando de él, pero no es la primera vez que le lanza unas bonitas palabras.

Preguntada por qué pensó de él cuando le vio por primera vez fue antes de entrar en Pesadilla en el Paraíso, Marina ha asegurado que "era un chico encantador" y ha confesado: "Estaba hablando con mis amigos y les dije que había conocido a Omar, y un amigo mío me dijo que como tal y como estaba hablando de él, me había hecho tilín. Mis amigos me conocen, yo no lo quería ver y luego boom", decía la influencer en su vídeo.

Además, sus seguidores le han preguntado por sus relaciones sexuales con Omar Sánchez y ella lo primero que ha dicho ha sido que "son unos morbosos" y acto seguido añade: "Pero creo que mi cara lo dice todo: maravilloso. Estoy muy feliz, se me nota en la cara y en la sonrisita", agregaba.

"Creo que hay muchas cosas que hacen que la relación se complemente. pero si que creo que el sexo es muy importante. Por aparte de que sea una relación sana, que haya complicidad, que haya confianza, creo que el sexo es bastante importante para mí. Consideramos que sí", explicaba en el vídeo.