Marina Ruiz le ha declarado su amor a Omar Sánchez públicamente al ver unas palabras que le ha dedicado su nueva ilusión en el concurso de 'Pesadilla en el paraíso'. La influencer y el canario se conocieron en el reciente formato de Telecinco -presentado por Lara Álvarez- y poco a poco, con alguna que otra confesión de por medio y con algunos besos, se fue afianzando su relación. Pero, desgraciadamente, la aventura que estaban viviendo juntos en la granja de 'Pesadilla en el paraíso' llegó a su fin, ya que Marina fue la cuarta expulsada del reality show. Aún así, el concurso sigue, y Omar dentro de él.

Tras varias semanas peleando por ser capataz, finalmente, el ex de Anabel Pantoja lo conseguía: "Orgulloso y contento. Es mi primera vez", aseguraba a Lara Álvarez. Además, el canario se ha acordado de su nueva churri al alzarse con este título, puesto que Marina fue de las primeras en lograr ser capataz: "Esto de capataz se lo dedico a ella, porque sé que va a estar feliz y le hubiera gustado estar aquí conmigo disfrutándolo", expresaba eufórico Omar Sánchez.

Telecinco

Por su parte, Marina Ruiz había quedado para ir a los recreativos y a la bolera con Gloria Camila y Pablo Pisa, quien recientemente tuvo un cara a cara con su novia Steisy, y después vieron la gala de 'Pesadilla en el paraíso' juntos. Los tres visionaron Telecinco desde el móvil, y menuda sorpresa se llevó la influencer al ver que su nueva ilusión, Omar Sánchez, había conseguido ser capataz: "No puedo estar más feliz", comentaba la andaluza.

Tras esta primera reacción, Marina quiso hacerle una bonita declaración de amor pública al canario: "Qué orgullosa estoy de ti. Cómo me acuerdo de esa prueba y de cómo me intentabas tranquilizar para que pudiera salir de las cuerdas. Has sido mi gran apoyo allí. No sabes lo feliz que me hace verte siendo capataz y mil gracias por dedicármelo. Te lo mereces, mi niño, vamos a por todas, creo en tí", escribía la ex concursante de 'Pesadilla en el paraíso' en su cuenta de Instagram.

Telecinco