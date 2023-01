Lourdes Montes comparte la receta más fácil y sencilla para triunfar con tus invitados. La mujer de Fran Rivera, muy activa en redes sociales, ha comenzado a compartir en su Instagram sus platos favoritos. Sus más de 166.000 seguidores de Instagram están encantados con sus propuestas culinarias. La diseñadora ya ha mostrado cómo prepara lasaña de calabacín o corona de chocolate y, en su última publicación, ha revelado el paso a paso de una de sus recetas 'estrella': pasta con berberechos. "Es una receta que yo hago siempre cuando viene mucha gente a casa y no tengo nada preparado. Es fácil y rápida" revela antes de explicar el paso a paso de este plato que hará las delicias de grandes y pequeños. Y es que los platos de pasta siempre son una buena opción para toda la familia.

Lourdes Montes, que triunfa con su trabajo como empresaria, desvela los ingredientes que necesitas para crear esta receta de pasta rica y sencilla. "Necesitáis cebolla, una lata de berberechos con su caldo, salsa gaucha, mayonesa y la pasta que prefiráis" dice en el vídeo que ha compartido en su Instagram donde también muestra el paso a paso. "Rehogáis la cebollita con los berberechos y el caldo, mezcláis las dos salsas, la añadís a los berberechos, cocéis la pasta y luego lo unís todo. Un poco de queso por encima y a comer" decía. Y nadie mejor que su marido, Fran Rivera, para probar su receta de pasta con berberechos y, por su cara, parece que le ha gustado.

Además de compartir su faceta gastronómica como han hecho otras famosos como Ana Rosa Quintana con su receta de croquetas o Ana María Aldón con sus garbanzos con langostinos, Lourdes Montes prepara su nueva colección de 'Mi Abril', la firma de moda flamenca que comparte con Rocío Terry, su socia y amiga. Se llamará 'Siente Abril' y desfilarán en el SIMOF. Además, la empresaria y diseñadora no descarta aumentar la familia y darles un hermanito a sus hijos Carmen y Curro. "Es algo que no descarto para nada. Mis niños ya son más mayores y gracias a Dios tengo mucha ayuda, así que no creo que tarde mucho en ser madre de nuevo. Para los hermanos, ser familia numerosa es maravilloso", decía a Vanitatis hace unos días.