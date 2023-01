La 2 estrena la segunda temporada de Las tres puertas, el espacio de entrevistas en profundidad que produce RTVE en colaboración con Teatro Soho Televisión (TST).. María Casado, directora y presentadora del programa, volverá a conversar cada semana con varios invitados y recuperará el valor de la reflexión, el respeto y la libertad de expresión. Las nuevas entregas plantearán de nuevo charlas sinceras con tres invitados, personalidades de todos los ámbitos profesionales: cultura, deporte, literatura…

Los contenidos relacionados con crecimiento personal, inteligencia emocional, salud mental, neurociencia y superación seguirán teniendo un espacio en la mayoría de los programas, con invitados que son referencia en esos ámbitos. También habrá actuaciones musicales en directo.

Las tres puertas: horario e invitados de hoy

En el primer capítulo, que se emite el miércoles 11 de enero a las 22.00, María Casado conversará con el músico Manuel Carrasco, con la actriz Aitana Sánchez-Gijón y con el escritor, guionista y director Albert Espinosa.

El nombre del programa responde a las tres puertas o filtros de Sócrates, las tres preguntas que toda persona se debe formular antes de decir algo: ¿Es verdad? ¿Es bueno?, ¿Aporta algo? Atravesar esas tres puertas es imprescindible para darle el verdadero valor a la palabra.