La catalana abre su corazón en el número de febrero de la revista ELLE y desvela en qué punto está su vida, personal y profesional, cuando está de nuevo ilusionada al lado del cantante Álvaro de Luna . La influencer revela cuál es ahora su visión del amor. "Quiero pensar que mi idea del amor de película, del amor perfecto, sigue estando ahí. Pero sí hay matices que cambian.El tiempo dirá" y revela si se arrepiente de alguna de las decisiones que ha tomado. "De todas las cosas y de todas las decisiones que he tomado he aprendido algo. Si pudiese volver atrás, tal vez me protegería un poquito más, pero es cierto que, si lo hubiera hecho, no habría aprendido tanto. Cuando me salen las cosas, me salen, las hago y soy bastante impulsiva, así que no me da tiempo a arrepentirme luego. Lo hago porque lo siento así", dice.

Laura Escanes, que se ha posicionado contra Shakira en su nueva canción, también habla de su papel de madre y es que está feliz junto a su pequeña Roma que ya tiene tres años. "Cuando fui madre tenía 23 años y fue un momento en el que profesionalmente me faltaban muchas cosas por hacer. Y aún me faltan. Y creo que lo peor de ser madre joven es precisamente eso, dejar un poco de lado la parte profesional, no ir avanzando... Pero, por otro lado, la energía que tengo ahora, que nos llevemos poco, que seamos amigas... Quiero que todo eso siga siendo así", reconoce.

Laura Escanes, a punto de llegar a los dos millones de seguidores en Instagram, se ha sincerado también sobre el peso de la fama y las críticas que recibe cada día. "A veces me gustaría poder darle a un interruptor y no ser famosa. Poder disfrutar de cosas básicas como ir a la playa, hacer ‘topless’ y no notar las miradas de la gente, o ir a un restaurante y que no me hagan fotos porque me han reconocido. En momentos de crisis, la opinión pública genera todavía más agobio y estrés" aunque también reconoce que es consciente que muchos seguidores se alegran por lo bueno que le pasa como el estreno de su podcast en solitario 'Entre el cielo y las nubes'. "La gente que me sigue se alegra por mí con las cosas buenas. Y muchas veces sufren las mala también conmigo. Cuando de repente anuncio este podcast en solitario, creo que para fue una forma de decir: "¿Veis como ella puede? ¿Veis como sola también es capaz de hacer cosas diferentes?" Me da rabia no poder poner cara a todas esas personas que están ahí porque siento que se alegran de verdad", asegura.