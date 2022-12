Laura Escanes, ¿tendría una relación con una chica?

El 2022 ha sido un año para Laura Escanes algo caótico. De manera inesperada, la influencer y su pareja Risto Mejide anunciaban su separación, y es que parece que este año ha sido bastante malo para las parejas famosas. Tamara Gorro y Ezequiel Garay, Eva González y Cayetano Rivera, Anabel Pantoja y Omar Sánchez... ¡Y la lista continúa!. Aunque la ruptura es algo muy doloroso, Laura Escanes parece que está recuperando la ilusión con el cantante Álvaro Luna. Hace unos días la nueva pareja se dejó ver en el concierto de Aitana y ambos parecían estar en un momento de la relación estupendo.

A parte del ámbito sentimental, en su vida profesional a Laura le está yendo muy bien. La catalana tenía un pódcast con su ex pareja y ahora ha decidido emprender el camino sola. En su nuevo pódcast, 'Entre el cielo y las nubes', la influencer habla sin pelos en la legua todo tipo de temas. En el último tenía de invitada a Lola Índigo y ambas han charlado abiertamente sobre las relaciones, la maternidad o el precio de la fama.

Pódimo

En esta nueva entrega del pódcast, hemos podido saber que Escanes es una joven muy abierta que no descarta nada cuando hablamos de relaciones: "A mí las tías me gustan, en plan me atraen", pero añadía: "no podría tener una relación sentimental de pareja, de amor, con una tía". La cantante continuaba con el tema contando algo de su propia experiencia: "Yo, por ejemplo, cuando he roto con un tío, me ha costado mucho más mantener la amistad, y cuando lo he dejado con una tía no he tenido ese problema".