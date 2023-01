Antena 3

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

La vida de Ángel Cristo y Bárbara Rey llega a la pequeña pantalla. 'Atresplayer' ha producido la serie llamada 'Cristo y Rey ' que se estrenará el próximo domingo 22 de enero. Esta jueves 19 de enero,No es la primera vez que la ex vedette habla de esa parte de su vida íntima, y es que en la fiesta que organizó la productora, Bárbara pudo contar a estar revista que todo lo que se muestra en la serie es real., nos confesaba la artista sabiendo que este tema va a traer mucha cola.Esta tarde le confesaba a Sonsoles Ónega que"Mi vida no ha sido fácil, pero soy una persona de suerte. Escriben libros, dicen comentan, me machacan durante dos o tres meses.Y han pasado cosas en su entorno y en su vida. Me estoy refiriendo al rey emérito, vamos a dejarlo claro. Tengo un gran sentido del humor y me gustan las bromas. Y de lo serio hacer algo divertido", arrancaba la ex vedette.Como se ha hablado durante años de su romance con el emérito, Bárbara ha visto la serie como una gran. La celebrity ha contado que ella y don Juan Carlos se conocían de antes de su relación con Ángel Cristo. "Lo he dicho con mucho respeto no he dicho nada que no hayan dicho los demás.Lo ha sabido todo el mundo que ha estado con él… Le reconocí rápidamente. Tanto por su parte como por la mía hay un respeto a determinadas cosas y no todo vale. Hay muchos lugares y muchos sitios y no hay necesidad…pero hay pequeñas ficciones que no tienen mayor importancia".