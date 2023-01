Anabel Alonso se sincera sobre su vida fuera de los focos

Anabel Alonso es una de nuestras actrices más populares. Desde hace años tiene su hueco en el mundo de la interpretación, sobre todo en televisión, donde lleva muchas temporadas en el serial 'Amar es para siempre', de Antena 3. Un trabajo que compagina en los últimos tiempos con su participación en otros espacios como el talent culinario 'MasterChef' (TVE), cuya primera edición del 'Especial Navidad' ganó. Y aunque pasa mucho tiempo delante de los focos, puede compaginar su pasión por el trabajo con su vida familiar, plena con su pareja y su hijo, con el que se convirtió en madre por primera vez. Y aunque ambas están felices con su pequeño, no le darán un hermanit@. “A mí me gustaría, porque al haberme criado sola (tuvo dos hermanos, que fallecieron de niños)… Siempre tienes ahí a alguien, pase lo que pase… Pero ya con estas edades”, le confesó a su amiga Toñi Moreno. De su mujer, la maternidad y otras cuestiones hablamos en “Diez Minutos” con la intérprete.



A la tercera (ha estado otras dos veces en 'MasterChef') fue la vencida.

Ya, como Boris Izaguirre, aunque él no ganó… En el 'Especial Navidad' me enfrenté a retos muy apetecibles, me gusta lanzarme a hacer cosas distintas: cocinar, doblaje, presentar, interpretar comedia y drama (el 20 y 21 de abril dará vida a la Celestina en el teatro, en el Palacio de Festivales de Santander)…

Ahora, cuando llegas a casa, ¿te apetece cocinar?

Necesito desintoxicarme del mundo cocina, de técnicas culinarias como las esferificaciones, que siempre salen a colación. Si acaso, cocinar los fines de semana.

¿Cocinas tú o tu mujer (la dramaturga argentina Heidi Steindhart)?

En el día a día cocina ella, pero el fin de semana me gusta a mí; lo hago por gusto, no por obligación. Antes no me acercaba a la cocina y como ya sé hacer cositas, me resulta gratificante. En la final hice un menú diseñado por un chef con tres Estrellas Michelin y estoy muy agradecida a Toño Pérez, del restaurante Atrio, sin él no hubiera ganado.

¿Tu plato estrella?

La lemon pie (una tarta de limón), los arroces se me dan bien y voy a empezar a poner el jarrete y la merluza. Hemos hecho platos de alta cocina, pero yo soy más clásica; tanto para cocinar como para comer, me gustan los guisos.

Tu hijo es pequeño (Igor tiene dos años y medio) pero ¿le inculcas ya la cocina?

¿Qué le han traído los Reyes? Pues una cocinita, y está todo el rato que me hace un té, pone a cocer la olla, es un miniJordi (risas). Estoy con él…

Te cansarías de hacerle purés, ¿en qué fase está ya?

No te creas, él de purés no ha sido. Ahora hay un tipo de alimentación infantil, el Baby Led Weaning, que desde pequeños van a los sólidos, tipo brócoli o pasta. Pasó de la teta a comer cosas blanditas.

Volviendo al talent culinario, define a los tres jueces.

El extremo más benevolente puede ser Samantha Vallejo-Nágera; el más hueso, Jordi Cruz, y luego Pepe Rodríguez va un poco de árbitro.

¿Cómo ves las críticas (se habló de consumo de drogas o manipulación) de otros concursantes?

Yo no he visto nada de eso. He estado en tres ediciones y en ningún momento vi lo que comentan ellos. Yo esto me lo he currado y me ha costado.

¿Qué tal compaginar el programa con la grabación de 'Amar es para siempre'?

Estaba fundida (interpreta a Benigna, un personaje indispensable en esta ficción) pero sarna con gusto no pica. Durante cuatro o cinco semanas mi niño me veía en la tele.

El año ha empezado bien, ¿qué más has pedido a 2023?

No quiero ser ansiosa, estoy en un momento personal y profesional muy pleno.

Hablas de plenitud en lo personal. ¿Cómo llevas el haber tenido un hijo a los 55?

Es maravilloso. De repente me encuentro empezando una nueva vida, haciendo cosas que ni imaginaba, castillos de arena en la playa, jugando a las cocinitas o viendo Pocoyó. Es retirarte tú del foco y el centro ahora es él; te da otra perspectiva de todo. Y hay energía para esto y para más.

¿Eres una madre estricta?

¡No! Pero porque mi vida tampoco lo es. Igor además es un niño sociable, creativo…