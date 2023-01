Kiko Hernández parece haberle declarado la guerra a Gustavo, el chófer y hombre de confianza de María Teresa Campos. Considerado por las propias Campos como uno más, el confidente ha sido señalado por Hernández quien le acusa de haber hecho grabaciones a conversaciones privadas de las tres miembros mediáticas del clan durante años. Una circunstancia que las propias Terelu Campos y Carmen Borrego dudan, aunque no mucho y es que, según ha confirmado la propia Terelu en 'Sálvame', Gustavo le había reconocido que había grabado conversaciones de Carmen, algo que Kiko Hernández ha reiterado sometiéndose al polígrafo en el 'Deluxe'.

De esta forma ha puesto sobre la mesa las acusaciones que lleva semanas haciendo sometiéndose al polígrafo para que Conchita confirmara si realmente son ciertas o no, con unos resultados que han dejado desconcertada a la propia Carmen Borrego, presente en la prueba de Kiko.

Telecinco

Una de las preguntas clave de la noche era que si a Kiko le consta que Gustavo se ha lucrado a escondidas de la familia Campos dando información a la prensa. El colaborador no ha dudado a la hora de responder que sí, y el polígrafo le ha dado la razón. Queda así reflejado que el chófer no solo ha dado chivatazos a los medios, sino que ha sacado beneficio económico de estas deslealtades. "Me cuesta muchísimo creer eso", aseguraba Kiko Matamoros mientras Carmen negaba con la cabeza dudando también de Hernández. "Te cuesta porque la información del hospital la han desmentido, y vale, pero que esa la hayan desmentido no quiere decir que no lleve años haciéndolo y a la misma persona siempre".

Telecinco

Incluso Hernández acusaba a Gustavo de ser una "grabadora humana", eso sí, ha revelado que no hay mil horas de grabación sino que se trataba de una forma de engalanar la noticia: "hay que hacer un poco de espectáculo, es una forma de adornar la noticia, ¿tú has visto las audiencias que hemos hecho esta semana?", le decía a Borrego.

Ante esta situación, Carmen ha confesado que "no voy a ir en contra de esta persona" aunque está muy decepcionada con él, algo que no va a hacer que le echen puesto que "en la situación en la que estamos lo mejor es tocar pocas cosas. Pero si él se quiere ir como tantas veces te ha dicho, tiene la puerta abierta".