Parece que Tamara Falcó e Iñigo Onieva prefieren alejarse del foco mediático ahora que han vuelto a retomar su relación. Estas navidades han sido un punto de inflexión para la pareja y desde que decidieron darse otra oportunidad, prefieren pasarlo los dos solos viajando. Mientras todos los medios hablábamos de cómo se habían reconciliado, la pareja subía sus primeras fotos desde el Polo Norte. Tras su vuelta a Madrid, son pocas las ocasiones que la pareja se ha dejado ver, y es que ahora entendemos que sus agendas están muy ocupadas en reforzar su relación. La marquesa y el empresario han vuelto a viajar, y esta vez han viajado hasta los años 20.

La pareja ha pasado unos fabulosos días en Praga, donde asistieron a un evento lleno de vips. Los dos tortolitos han desafiado a la nieve y al termómetro, (aunque el mismo frío hubiesen pasado en España), para vivir un fin de semana lleno de actividades. Mediante sus redes sociales, la pareja ha compartido con sus seguidores unos planes románticos y divertidos.

Además de hacer turismo por la maravillosa ciudad, los enamorados pudieron disfrutar de un lujoso evento inspirado en los locos años veinte, donde también estuvieron presentes otros destacados miembros de la jet como Inés de Cominges, a la que vimos acompañada de François du Chastel. "El amor gana, y es lo que ha prevalecido y lo que nos ha traído hasta aquí tras estos meses tan duros, pero el amor que sentimos el uno por el otro, contra todo pronóstico, nos ha vuelto a unir", eran las palabras que le dedicó el empresario en sus últimos post de Instagram a su chica y parece que es lo que prevalece.