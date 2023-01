Lourdes Montes desvela en qué aspectos conecta más con Tana Rivera que con su marido, Fran Rivera. La diseñadora y su socia, Rocío Terry, ya tiene casi lista la nueva colección de trajes de flamenca de su firma 'Mi Abril' que este año se llama 'Siente Abril' y que es un homenaje a todo lo que representa el mes de abril: el descaro, estar en la calle, la alegría, los colores... Precisamente, en esta colección, los tonos vivos han inundado sus trajes de flamenca y podremos ver mucho naranja, coral y caldera en sus creaciones para la próxima Feria. Lourdes Montes, que hace unos días compartió su receta de pasta más fácil y rica, acaba de cumplir 39 años y su mayor deseo, ya que reconoce que le sientan fatal las sorpresas, es salud para los suyos. "Te va a parecer un poquito tópico, pero la verdad que me quede como estoy. La salud es lo más importante y ver a mis niños felices y sanos que es lo único que de verdad importa", asegura.

En el vídeo de la parte superior, Lourdes Montes reconoce que tiene las puertas de la maternidad abiertas y que no descarta tener un tercer hijo. "A mí no me importaría, pero tampoco tengo una obsesión de tener un tercero. Si viene fenomenal y sino pues también" y asegura que nunca se ha arrepentido de haber cambiado el Derecho, carrera que estudió por la moda. La diseñadora habla de su faceta de empresaria y reconoce que le permite compaginar el trabajo con el cuidado de sus hijos.

Lourdes Montes también habla de su papel de madre y revela cómo es. "Yo creo que un poquito pesada con ciertas cosas si y con otras bastante tranquila, tengo un poquito de todo. Creo que soy muy cariñosa y dulce con mis niños, intento que sean felices. Mi función en su vida es hacerlos felices y que sean buenas personas, que sean amables y cariñosos con los demás" y reconoce que su hija Carmen es muy creativa. "Le encanta pintar, los colores, está todo el día diciendo cómo va a decorar sus casas. No sé si será moda 100% pero es muy creativa y luego le encantan las matemáticas así que tiene un compendio fantástico". En el vídeo de la parte superior, la diseñadora desvela si comparte sus ideas con su marido o con Tana, la hija de éste con quien mantiene una excelente relación. ¡Dale al play y descubre su respuesta!