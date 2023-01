La "amistad" de Aitana y Sebastián Yatra parece que va viento en popa, y mucho más especialmente desde que Aitana y Miguel Bernardeau pusieran fin a su noviazgo. Los dos cantantes han afianzado su relación yéndose de viaje, saliendo de fiesta, yendo a esquiar, entrando un saliendo juntos de la nueva casa de ella en Madrid... y el último plan que han organizado juntos ha sido una escapada para dos nada menos que a Los Ángeles, a la otra punta del mundo. Aitana está de lo más feliz con este viaje, y así lo ha demostrado con las fotos que ha posteado, en las que ha llamado mucho la atención un detalle: la casa en la que se aloja.



Pues bien, ese viaje que podría ser de dos simples amigos es, sin embargo, la prueba de que son algo más que eso: ha sido la revista 'Hola' la que ha publicado unas imágenes de los dos de lo más acaramelados por la ciudad californiana, y que supondrían la confirmación 'no oficial' (porque ellos aún no han dicho nada) de que pesa más el amor que la amistad. Además, no se han ido solos: a este viaje les habrían acompañado la prima de Aitana, Olga -que siempre va con ella a las grabaciones- y la madre de Sebastián.

Aunque él no ha compartido imágenes del viaje en redes sociales (pues ha decidido darse un descanso tras acabar su tour), ella está muy activa especialmente en Instagram, y eso ha hecho que no se dé pie a que se hable de que están juntos. Sin embargo, en las imágenes que ha conseguido la citada publicación se puede ver que no solo están juntos allí, sino que además no dudan en ir abrazados, acaramelados y muy sonrientes por la calle. Por otro lado, como decíamos, ha llamado la atención la casa en la que está Aitana, que casualmente es la misma en la que Sebastián se ha alojado en otras ocasiones cuando ha ido a Los Ángeles. ¿Casualidad? No lo creemos:

Parece que los dos quieren seguir jugando al despiste, y es que quizá no están preparados aún para confirmar su relación. Veremos si después de este viaje y de la publicación de sus fotos más románticas deciden tirarse a la piscina...