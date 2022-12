Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau se suman a las parejas que este 2022 ha puesto punto y final a su relación, al igual que Tamara Gorro y Ezequiel Garay que, tras darse una segunda oportunidad, han vuelto a tomper. Nadie esperaba la ruptura de la cantante y el actor, que se encuentran en plena promoción de la serie 'La última', de Disney+, que ambos protagonizan. Ambos posaron juntos en el estreno de la ficción y hablaron de su día a día como pareja en varias entrevistas. "Éramos extremadamente profesionales, no parecíamos ni amigos, me acercaba más con Jorge Motos que con Miguel", explicó Aitana sobre cómo fue la grabación de esta serie en la que debuta como actriz. Aunque parecían haberlo llevado bien, este proyecto que podría haber sido el detonante del fin de su relación.

Unas horas después de conocerse la ruptura, Aitana reaparecía en una cena navideña organizada por Yves Saint Laurent Beauté, firma de la que es imagen, en Madrid. Espectacular, con un vestido negro semitransparente y el pelo más oscuro, la cantante posaba ante los medios y habló... pero no de su ruptura con el actor. Siempre discreta en relación a su vida privada, la que fuera concursante de 'Operación Triunfo' no quiso desmentir ni confirmar la noticia: "Sabéis que nunca hablo de mi vida y no va a ser hoy un día distinto. Entiendo vuestra profesión y las preguntas, pero yo no voy a hablar de esto. No quiero confirmar, ni desmentir nada", insistía.

Gtres

También ha hecho una petición a lo medios. Desde su separación, Aitana vive sola en su casa, un chalet que compró y reformó a su gusto, situada en la misma zona en la que viven los padres de Miguel, mientras que el actor ha vuelto a casa de sus padres -según parece él ya no tendría ni las llaves del chalet que compartía con la cantante-. Por eso ha pedido que no la graben en su casa. "Os lo suplico, no me grabéis en casa porque está empezando a venir mucha gente a las tres de la mañana, hombres. Yo estoy sola, lo paso muy mal, tengo mucho miedo", confesaba, quizá confirmando sin darse cuenta su ruptura.

