Aitana quiere dar un giro de 180º a su vida tras su ruptura con Miguel Bernardeau. En septiembre de 2021, la cantante estrenó casa en un barrio de Madrid, a escasos 300 metros del chalet de sus entonces suegros, Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau. Ahora, sin embargo, tras su inesperada ruptura con el actor, la artista ha decidido poner tierra de por medio. DIEZ MINUTOS te enseña la nueva casa que ha adquirido en una lujosa urbanización a las afueras de Madrid, donde tendrá como vecinos a otros famosos como David Bisbal, Carlos Sobera y Patricia Conde.

El chalet tiene más de 674 metros cuadrados, una parcela de 2.700 metros y piscina. Además, la finalista de 'Operación Triunfo 2017' ha encargado que construyan una minidiscoteca y una sala de grabación insonorizada. La vivienda fue construida en 1996 y consta de tres plantas más sótano. Aitana ha pagado por ella 800.000 euros, más lo que le ha costado la reforma, un total que asciende al millón. La cantante no solo quería alejarse del entorno de su ex, sino también poder vivir en una casa con más privacidad y seguridad, algo que preocupaba a sus padres.

En 2021, Aitana adquirió en Madrid su primer inmueble, un precioso chalet en un barrio de Madrid, muy cerca de la casa familiar de Miguel. Su chico le ayudó con la mudanza y con la obra. Agencia

Nos cuentan que Aitana está emocionada ante la idea de estrenar vivienda y ha acelerado las obras. Dicen que la cantante tienen tantas ganas de empezar de cero que no hará mudanza: todo será nuevo para emprender esta etapa sin recuerdos ni reminiscencias de su pasado reciente.

Al parecer, la cantante lleva un año muy complicado. Desde hacía meses su relación con Miguel no iba bien, pero no se atrevía a exponerlo, sobre todo por el proyecto que compartían, la serie 'La última' (Disney+), donde su suegro ejercía como productor. El día del estreno no pudo más y le comunicó a Miguel que su historia de amor había llegado a su fin. Los dos aguantaron la promoción como pudieron, aunque su actitud era fría y distante cuando no estaban delante de las cámaras. Dicen que sus formas de ser eran muy diferentes. Nos cuentan que Miguel llevaba con cierto 'escozor' el ascenso meteórico de su chica en el mundo de la canción. Ahora el actor se ha centrado en el trabajo. El hijo de Ana Duato afronta su primera serie como protagonista, 'Zorro', para Amazon Prime Video.

