Ares Teixidó se casa con Bruna Manzoni. La presentadora ha sido madrina de honor de la flagship de Smysecret, la marca de estética bucodental de Vitaldent, en Barcelona, y allí ha desvelado que vive "un momento muy dulce tanto a nivel personal como profesional". La periodista conduce su propio programa 'Ares Revolution', en 8TV, un espacio en el que se habla de sexo sin complejos ni censuras. "El programa que presento era muy necesario, nos tiene que dejar de dar miedo hablar de sexualidad, hay que romper tabúes y complejos. Vamos a ser revolucionarios como lo es esta clínica de Smysecret", cuenta.

A Ares le encantaría que Tamara Falcó fuese de invitada a su programa. "Me gustaría que acercáramos posturas, porque las declaraciones que hizo en México para una persona como yo que vive feliz y en pareja con su mujer, Bruna, escuchar esas declaraciones hacen que tenga ganas de tenerla delante y abrazarla, hacerle entender que el amor es amor, en todas sus formas", explica. También le encantaría que fuese Shakira: "Le daría las gracias por ese empoderamiento que nos ha dado a tantísimas mujeres, ojalá yo hubiera podido expresar mis sentimientos de esa manera cada vez que me han engañado, porque sí, lo han hecho más veces de las que quisiera, y me hubiera venido muy bien como terapia, para no gastar tanto dinero en psicólogos".



Smysecret

Ares y Bruna ya viven juntas y siguen adelante con sus planes de boda y ser madres. "Es la idea. De hecho, aún no lo hemos dicho, pero nos casamos, porque aún en este país dos mujeres no pueden ser mamás si no se hacen primero pareja de hecho. Nos casamos precisamente por nuestro deseo de en un futuro ser madres. Aunque sea una firma, evidentemente habrá celebración con amigos y familia". Siguiendo con el tema de la boda, Ares ha dicho que "ya está formalizado, para poder hacer el método ropa, que trata de que una gesta el óvulo de la otra".

La presentadora catalana también ha recordado su paso por 'GH Vip'. "Viéndolo desde la distancia, me siento orgullosa. Es verdad que sufrí cuando salí, porque no te esperas la gran repercusión que tuvo, pero tuve mucha suerte de vivir esa experiencia". A Ares le encantaría que algunos de sus compañeros de concurso fueran a su programa. "No le guardo rencor a nadie. Sigo teniendo mucha amistad con Kiko Rivera y Aguasantas, que son las dos personas más importantes que me llevo de aquel reality y con los que tengo más relación", asegura. De hecho, revela que para ella el hijo de Isabel Pantoja es "como un hermano y cuando él sufre, yo sufro y viceversa. Nos vemos menos de lo que nos gustaría, pero él sabe que aquí en Barcelona tiene una familia" y revela que el Dj se lleva "estupendamente" con Bruna, "incluso quedan cuando yo no estoy presente. Es una suerte tener esta relación".

Hablando de sus nuevos proyectos para 2023, Ares confiesa que ella prefiere dejarse llevar. "No me gusta mucho planear a largo plazo. La muerte de Alex Casademunt, me cambió la vida. Él era como mi hermano, le echo de menos todos los días de mi vida. Nadie te prepara para la muerte de tu mejor amigo, él me ha enseñado que en un segundo te puedes ir al carajo. Por otro lado, el reciente fallecimiento del padre de Bruna, lo mal que lo hemos pasado con las idas y venidas a Brasil, el hecho de tener un cáncer así de fulminante te hace darte cuenta de que la vida es hoy, y por eso mi forma de entenderla es sonreír y vivir el hoy".