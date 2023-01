Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

Son muchas las informaciones que se están descubriendo sobreInformaciones que no coinciden para nada con las declaraciones del futbolista, lo que hace que el caso se le complique bastante. La que no se ha separado de él con todo este revuelo ni un solo momento ha sido su mujer, Joana Sanz. L, y es que a parte de lo que está pasando con su marido, la modelo canaria perdió hace muy poco a su madre. Su progenitora tenía un cáncer en el útero y tuvo que ser ingresada de urgencia. "Mi madre ha fallecido hace una semana. Apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido., escribía la joven bastante afectada.Ahora Joana ha dado un giro radical a toda esta historia. La modelo ha ido eliminando una por una prácticamente todas las fotos que recogían su historia de amor con el futbolista en sus redes sociales. Un claro mensaje con el que podría estar convencida con la presunta culpabilidad de su marido. Es obvio que con todo lo que está pasando, Joana tiene que estar abrumada y serán muchos los picos emocionales que tendrá a lo largo de los días.Nada más salir la noticia, Joana grabó un vídeo para sus redes sociales en donde se le podía escuchar muy convencida de que su marido no había cometido ninguna agresión sexual. "Hago este vídeo para que me vean, sé que hay mucha gente que está muy preocupada, ahora tengo un momento de calma dentro de la tempestad que tengo encima... Quiero agradecer a todas esas personas que me están apoyando, me mandan unos mensajes preciosos", decía.