Teníamos la ilusión de ver el nuevo anillo de Tamara Falcó con el que le pidió Íñigo Onieva de nuevo matrimonio en el Polo Norte , pero no ha podido ser. Nada más entrar en la tertulia, lo colaboradores y Pablo Motos estaban deseando conocer más detalles de la pedida y de la boda, y se podía ver a la marquesa feliz y a la vez nerviosa. La pareja celebrará elde este año su boda en la finca de El Rincón , propiedad de Tamara Falcó y de su hermano. 'El programa de Ana Rosa Quintana' eran de los primeros en hablar con el empresario cuando se conoció la noticia y también se le veía de lo más emocionado:Es un periodo maravilloso". Todos estamos deseando ver cómo será el gran día de Tamara e Iñigo, pero sobre todo cómo será el vestido de novia."Ha sido todo muy rápido pero estamos muy contentos.decía Tamara a sus compañeros. La marquesa está estresada porque queda poco pero confía en que en 5 meses le hagan el vestido con el que ella sueña. "No he sido una de esas niñas que tiene su traje desde las 13 añosEn cuanto al anillo, Tamara Falcó ha comentado que este segundo "es una versión mejorada". Le queda un poquito grande, por eso no le llevaba puesto: "había cambiado las piedras yy necesitaba que me lo ajustaran un poco, en dos semanas estará.