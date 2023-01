Tamara Falcó e Íñigo Onieva han retomado su relación y lo han celebrado regalándose un viaje al Polo Norte. Un día después de conocerse la intención la marquesa de Griñón de seguir adelante con sus planes de boda para 2023, la hija de Isabel Preysler ha publicado su primera foto junto a su prometido tras su reconciliación. Muchos se preguntaban dónde estaría la pareja y Tamara ha puesto fin a las incógnitas. Hasta el Polo Norte ha viajado la pareja para hablar de su futuro y disfrutar de estos primeros días tras darse una segunda oportunidad. Un viaje del que les quedan unos "recuerdos espectaculares".

"Unos días en Ivalo (Polo Norte) espectaculares! Vinimos Íñigo Onieva y yo para ver las auroras (#fail) pero nos vamos felices con unos recuerdos espectaculares de una naturaleza que se mantiene prístina y un confort como si estuvieras en tu propia casa", ha escrito la colaboradora de 'El Hormiguero' junto a varias imágenes que recogen lo bien que se lo han pasado estos días. No han faltado los brindis y posados con besos incluidos, demostrando el buen momento que vive su relación

Él tampoco se ha quedado atrás y ha compartido un romántico post en su Instagram en el que muestra su felicidad por haber retomado "su proyecto de vida junto" a Tamara. "Hemos salido de esta pesadilla, absolutamente fortalecidos y llenos de felicidad para retomar nuestro proyecto de vida juntos", escribe.

Como en una novela romántica se sabe que fue el pasado 22 de diciembre cuando se produjo el primer acercamiento de la pareja, comenzaron a hablar y se vieron dos días después en la Misa del Gallo de la iglesia de Puerta del Hierro. El 31 de diciembre, tras las Campanadas, Tamara escribió un mensaje a Íñigo en el que le decía 'Te quiero' y él, a los pocos minutos se presentó en la casa de Isabel Preysler, donde estaba Tamara. Desde entonces no se han separado y prueba de ello es este viaje del que han regresado más enamorados que nunca. Sobre la infidelidad de Íñigo, la marquesa considera que "la confianza en la otra persona y la honestidad son los cimientos de todo". Y a pesar de la advertencia de su madre ("Mami me dijo: 'Te lo puede volver a hacer, ¿sabes?'"), ella está segura del paso que ha dado 'perdonando' al ingeniero.