Jedet denuncia una agresión sexual en la fiesta posterior a los Premios Feroz

La Policía Nacional investiga dos presuntas agresiones sexuales ocurridas en la madrugada de este domingo durante la fiesta posterior a la gala de los Premios Feroz, en Zaragoza. Una de las agresiones ha sido supuestamente a la conocida actriz y cantante Jedet, tal y como ha informado el Heraldo de Aragón y posteriormente ha confirmado el programa 'Fiesta'. El acusado, un conocido productor cinematográfico, se encuentra detenido por presuntamente haber realizado tocamientos a la actriz Jedet.

El supuesto agresor es un varón de 55 años de edad y también se investiga a un segundo hombre por su posible participación. María Guerra, presidenta de la entidad organizadora, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) habló de una segunda denuncia contra otro individuo -que está identificado pero no detenido-, en este caso interpuesta por un hombre.

Otro de los datos que se han aportado es que ambas agresiones sexuales se habrían producido sobre las 4:00 y las 6:00 de la mañana en la fiesta posterior a la entrega de premios.

Desde el programa 'Fiesta' donde han dado más detalles de lo ocurrido durante la noche y han confirmado que un hombre de 55 años ha sido detenido por las dos presuntas agresiones sexuales y otro hombre está siendo investigado debido a su posible participación. "Los presuntos agresores son de una productora que ha hecho una de las películas nominadas en los Premios Feroz", señalaba el periodista Saúl Ortiz.

Además, como ha contado Amor Romeira todo comenzó con un ataque tranfóbico: "Lo primero que esta persona tiene con Jedet son unos ataques transfóbicos, es decir, la ataca por ser trans y después de todo esto, es cuando este chico le toca sin su consentimiento".

Los supuestos agresores vetados de por vida de los Premios Feroz

Por su parte 'La Asociación de Informadores Cinematográficos de España' ha lanzado un comunicado denunciando estas agresiones sexuales que presuntamente se han producido durante la fiesta de después de los Premios Feroz.

"La Asociación de Informadores Cinematográficos de España repudia y condena rotundamente las agresiones sexuales que se han denunciado en la fiesta posterior a la gala de los Premios Feroz 2023.

El equipo de seguridad del evento intervino nada más saber del hecho, aislando a los agresores y asistiendo a las víctimas. Además, solicitó la presencia de la policía de forma inmediata, que se ha hecho cargo de esas denuncias y de la investigación.

Una vez se esclarezca lo ocurrido, los presuntos autores de este hecho lamentable serán vetados de los Premios Feroz y de todas las actividades organizadas por la AICE.

La AICE ofrece todo su apoyo a la víctimas y siempre trabajan para que los Feroz y todos sus eventos sean un lugar seguro, por lo que está colaborando con la policía para esclarecer lo ocurrido".