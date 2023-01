Alejandra Rubio se encuentra atravesando un horrible momento. A los problemas de salud de su abuela María Teresa Campos, su continuas polémicas familiares, ahora ha sumado una ruptura a sus espaldas. Alejandro Rubio ha confirmado en el programa 'Fiesta' que ha puesto punto y final a su relación con su novio Carlos Agüera. La hija de Terelu Campos así lo ha confirmado a la presentadora Emma García después de varias semanas de especulaciones sobre el fin de su noviazgo con el joven malagueño.

Los primeros rumores comenzaron en Navidad cuando a diferencia del año pasado, ambos disfrutaron de las fiestas por separado. Cuando la presentadora vasca se interesó por esta situación, Alejandra alegó que ambos querían estar con sus familias en estas fechas tan señaladas.

Aunque le ha costado mucho hablar del fin de su relación, Alejandra confirmaba finalmente que estaba soltera, que ambos habían puesto fin a su relación de mutuo acuerdo. "Solo te puedo confirmar que nos llevamos fenomenal", ha confirmado a la presentadora.

Aunque ha sido una decisión muy meditada por ambas partes, "la vida da muchas vueltas" explicaba la joven que señalaba que aún existe mucho cariño entre los dos. Así que de esta manera la hija de Terelu deja las puertas abiertas a una posible reconciliación. "Nos queremos mucho", ha explicado la joven.

"Me resulta difícil hablar de esto porque nos queremos mucho, he sido muy feliz con él y me llevo genial con su familia, igual que él con la mía, pero estas cosas pasan. Nos llevamos genial y en ese sentido estoy muy contenta. No ha pasado nada malo entre nosotros, pero sí que es verdad que yo soy de una ciudad, él de otra, y yo pertenezco a un mundo que a él no le gusta nada", explicaba la sobrina de Carmen Borrego con la voz rota.

Carlos Agüera, tiene 24 años, de Málaga y es muy deportista. Fue el verano de 2021, tras su ruptura con Lobo cuando saltó la noticia de la nueva relación de la benjamina del clan Campos con este joven malagueño.