María Teresa Campos habría tomado una decisión que preocupa a su entorno. La veterana presentadora, de 81 años, se habría aislado y prueba de ello es su último gesto: habría restringido las llamadas de su teléfono. Solo habla con sus familiares y con sus amigos más íntimos, según El Español. Al parecer, toda comunicación pasa por sus hijas, Terelu Campos o Carmen Borrego. Retirada de la pequeña pantalla desde enero 2017, cuando Mediaset canceló su programa 'Qué tiempo tan feliz', la malagueña nunca ha negado sus ganas de volver a ponerse delante de las cámaras pero desde entonces no ha encontrado otro proyecto televisivo duradero. En marzo de 2021, estrenó 'La Campos móvil' pero, tras la primera emisión, Mediaset canceló el programa y desde entonces solo la hemos visto realizando algunas colaboraciones.

Desde hace unos meses, la matriarca del clan Campos apenas hace apariciones públicas -la última vez que la vimos fue el pasado octubre en un post que compartió su nieta Alejandra Rubio- y el hecho de que podría haber restringido las llamadas de su teléfono ha hecho saltar las alarmas sobre su estado de salud. Según ha revelado una fuente al citado medio, la presentadora "está bien" aunque con "sus cosas" -en mayo de 2017 sufrió un ictus- y añade: "Está fuera de onda y no quiere nada".

A esto habría que sumar unas navidades atípicas. En esas fechas, la presentadora solía posar con sus hijas y desear un feliz año, pero este 2022 no ha sido así. María Teresa no ha salido de casa y dicen que está muy "apenada" por el distanciamiento de su hija Carmen y su nieto, José María Almoguera, que llevan meses sin hablarse, por las desavenencias de la colaboradora televisiva con su nuera, Paola, que está embarazada del que será el primer bisnieto de María Teresa.

María Teresa Campos, en agosto de 2022, junto a su chófer, Gustavo. Gtres

Ya el pasado verano, llamó la atención que María Teresa Campos decidiese regresar a Madrid por sorpresa en mitad de sus vacaciones en Málaga. La presentadora suele pasar el mes de agosto en su ciudad natal, pero tal y como informó entonces Terelu, su madre ya no disfruta de sus vacaciones en Málaga, algo que le producía mucha "tristeza" a la presentadora de 'Sálvame'.

Tanto Terelu como Carmen están muy pendientes de su madre, preocupadas por su estado anímico. El pasado agosto, Carmen Borrego se emocionó al hablar la presentadora. "Ha llegado el momento en que se apoye en Terelu y en mí. Necesito darle más dedicación a mi madre. Mi madre siempre ha sido muy independiente. Y cuando se hace más mayor, esa independencia que tenía ya no la tiene", dijo.