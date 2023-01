Este lunes 30 de enero, 'Sálvame' empezaba la semana con un susto. Uno de sus colaboradores tenía que ser intervenido por los servicios médicos del programa por una subida de tensión. Hablamos de Kiko Matamoros. Antes de comenzar el programa se conocía una noticia sobre el colaborador que tiene que ver con su chica, Marta López Álamo y hacía que Matamoros perdiese el control sin poder estar presente en su puesto de trabajo. Según cuenta sus compañeros, la cara del colaborador estaba totalmente desencajada, por lo que la noticia tiene que ser algo que le inquiete mucho. ¿Tendrá algo que ver con la inminente boda del colaborador y la modelo?



Adela González y Terelu Campos, las presentadoras de este lunes, han explicado lo que ha sucedido en el primer descanso del directo: "Tras esos 2 minutos, no se ha encontrado bien y en estos momentos está en el gabinete médico de Telecinco. Es todo absolutamente inesperado", añadían, asegurando que ellas tampoco saben cuál es la información que se está manejando. El programa avanzaba y el servicio sanitario tomaba la decisión de trasladar al colaborador al hospital por esa subida de tensión.

Telecinco

Telecinco

Tras salir de urgencias, Kiko Matamoros atendía a los medios. "Me ha ocurrido porque he dejado este fin de semana de fumar y he estado muy nervioso". Imaginamos ahora que se hará algunas pruebas y se tomará la vida tranquila para recuperarse al 100%.

"Es probable que tengamos que parar el tema porque con la salud no jugamos. Esto es un programa de televisión y damos espectáculo, pero no a cualquier precio", explicaba Terelu Campo algo preocupada por su amigos. "Será el equipo médico el que marque lo que vamos a hacer", insistía. Kiko Matamoros quería volver a entrar, como ha hecho en otras ocasiones para abordar el tema, pero al conocer de qué se trataba, ha preferido ausentarse y hacerle caso al programa para que acuda al hospital.