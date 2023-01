Terelu Campos ha contado cómo está su hija, Alejandra Rubio, tras su ruptura con Carlos Agüera. La nieta más mediática de María Teresa Campos confirmaba en el programa 'Fiesta' que había roto con su chico, con el que comenzó a salir en el verano de 2021. "Me resulta difícil hablar de esto porque nos queremos mucho, he sido muy feliz con él y me llevo genial con su familia, igual que él con la mía, pero estas cosas pasan. No ha pasado nada malo entre nosotros, pero sí que es verdad que yo soy de una ciudad, él de otra, y yo pertenezco a un mundo que a él no le gusta nada", explicaba Alejandra, confirmando que vuelve a estar soltera.

Captura TV

Ahora ha sido Terelu quien ha desvelado cómo está su hija y los motivos que llevaron a la ruptura. Ha sido en 'Sálvame', donde la presentadora ha soltado: "Muchas veces, quererte mucho no es suficiente". Terelu y Alejandra son uña y carne. La presentadora ha vivido la relación de su hija y Carlos en primera persona y también la ruptura. "Venían a mi casa llorando los dos todos los días cuando ya habían tomado la decisión, hasta que él se ha vuelto a Málaga, yo lo pasaba fatal porque no sabía cómo consolar a los dos", ha contado.

Alejandra Rubio y Carlos Agüera paseando por Madrid en una imagen de archivo.

Terelu también apuntaba a que el principal motivo de la ruptura era que Carlos Agüera no se había adaptado a vivir en Madrid. "No se ha adaptado, ha sido complicado adaptarse a una vida en Madrid, sin sus amigos de toda la vida y son súper jóvenes, tienen 22 y 23 años", explicaba la presentadora. Al igual que Alejandra, Terelu dejaba claro que su relación con Carlos ha sido y sigue siendo buena: "Es un niño buenísimo, creo que es el novio de Alejandra que más me ha querido".

A pesar del poco tiempo que llevaban juntos, la relación de Alejandra y Carlos ha sido muy intentesa. Meses después de comenzar a salir, él se mudó a Madrid cuando consiguió un trabajo y vivían juntos. Tras la ruptura Carlos ha regresado a Málaga.