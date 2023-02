Marta Riesco y Cristina Porta han protagonizado una monumental pelea en pleno directo. Este miércoles 1 de febrero, Madrid acogía a muchos rostros importantes de toreo. La plaza de toros de Las Ventas reunía a grandes personalidades para la entrega de sus premios de tauromaquia de Plaza 1 y podíamos ver en el photocall a Victoria Federica y a Gloria Camila, pero finalmente las miradas se han detenido en la otra parte, en la de las cámaras. Cristina Porta y Marta Riesco han pasado de reporteras enviadas para cubrir el evento a protagonistas de un momento vergonzoso.



Todo comenzaba porque Marta Riesco pisaba a Cristina Porta, que se encontraba en pleno directo con 'Sálvame'. No se sabe si la novia de Antonio David Flores lo ha hecho aposta porque se ha convertido en una enemiga del programa, o porque tenía que hacer su reportaje para 'Fiesta'. El caso es que no dejaba preguntar a Cristina Porta a Ortega Cano y Gloria Camila en el photocall, lo que ha desatado una pelea en pleno directo. Los que se encontraban en plató no compartían la actitud de Marta, ya que siempre tiene preferencia el programa que se encuentra en directo, y eso ha hecho estallar a la periodista.

Inmediatamente Marta Riesco ha compartido a través de sus historias de Instagram un vídeo en el que aparecía Cristina Porta y demás compañeros de 'Sálvame': "Pues esta es la situación que tengo ahora mismo. Estoy al lado de 'Sálvame'. Está el cámara, el redactor y la redactora y estoy justo al lado de ellos y me están poniendo a parir en directo y se piensan que no voy a contestar. Entonces, vengo a trabajar para el programa 'Fiesta' para hacer mi reportaje como hago siempre y esta persona, que ahora no quiere que la grabe, pero sí pone la cara para ponerme a parir. Pido por favor a la directiva nueva de 'Sálvame' que esto se controle porque aquí la única persona que es un circo es ella. Ella hace sus realities y sus cosas pero yo no tengo nada que ver con esta chica, con Cristina Porta", decía.



Cristina Porta volvía a conectar con sus compañeros intentando explicar la situación y quejándose de que Marta Riesco la pisara, y entonces se ha metido la periodista en medio del directo y continuaba con su mismo discurso que en redes sociales. "No estás bien", le decía Porta. "Eres muy mala profesional, eres muy mala compañera. Yo estoy trabajando. ¿Y qué pasa por qué esté en 'Sálvame'?, preguntaba muy enfadada. Ambas han seguido diciéndose cosas y el programa decidía cortar la señal.