Mario Vargas Llosa y su ex mujer, Patricia, ya no ocultan que hay un acercamiento entre ellos, aunque eso no quiere decir que se hayan dado una segunda oportunidad. Desde que Isabel Preysler anunció, a finales de 2022, su ruptura con el escritor peruano, se había hablado mucho sobre la posibilidad de que el premio Nobel y su ex mujer hubieran retomado el contacto. Nunca lo perdieron del todo pero tampoco se habían dejado ver juntos en público hasta ahora.

Mario Vargas Llosa y Patricia, su ex mujer y la madre de sus hijos -Álvaro, Morgana y Gonzalo- disfrutaron de una cena romántica en el centro de Madrid. Tal y como ha desvelado el programa 'Ya es mediodía', la ex pareja acudió a uno de los restaurantes italianos favoritos del escritor. Pero no estuvieron solos. Su hija Morgana y una de sus nietas también estuvieron en la velada. El escritor es asiduo a este restaurante y fue su propietario quien les atendió personalmente. Se trata de la primera cita en público del escritor y Patricia desde que se conoció la separación de este con Isabel Preyler.

Mario Vargas Llosa con su ex mujer, Patricia, e Isabel Preysler, en una imagen de archivo.

De los motivos de la ruptura entre Vargas Llosa y la madre de Tamara Falcó hay tantas versiones como "fuentes". La 'reina de corazones' anunció la ruptura definitiva y se apuntaba a que ella habría sido la que habría dado el paso cansada de las discusiones con el escritor; desde el entorno de él se señalaba que eran dos personas de mundos muy distintos y que eran "incompatibles. A él le interesa la cultura y a ella el espectáculo. Hay un abismo entre ambos"; otros apuntaban que Isabel no soportaba los celos de Llosa; y también circuló que la ruptura se debía a la negativa de Llosa de casarse con Isabel. Lo único cierto es que tras su separación, ha habido un acercamiento entre Mario y Patricia.

El exmatrimonio llevaba más de 50 años juntos cuando se separó en 2015. El divorcio fue bastante traumático para ella, que se enteró -en junio de 2015- que el escritor había empezado una relación con Isabel Preysler a través de la prensa.