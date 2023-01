Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa han puesto patas arriba a toda la Prensa del corazón poco antes de que terminara el 2022 con el anuncio de su ruptura, y el comienzo del 2023 tampoco está siendo precisamente tranquilo, porque ha sido ahora cuando ha comenzado la guerra de declaraciones públicas, y aunque parecía que todo había quedado aclarado por parte de Isabel, parece que el escritor y premio Nobel no está por la labor de aceptar lo que él considera que no es cierto, y ha desmentido a Isabel sin despeinarse. Sus declaraciones, al completo dándole al 'play' al vídeo superior.

El literato, que acaba de volver de pasar unos pocos días en París, regresaba a Madrid dispuesto a enfrentarse a la Prensa, y es que aunque hablar públicamente no es algo a lo que esté acostumbrado, parece que la versión de la ruptura que ha dado Isabel no le ha gustado nada: "Los motivos no existen. No es cierto", ha dicho tajantemente a los reporteros que le esperaban en el centro de la capital, donde se ha instalado tras dejar la casa de la socialité. Unas palabras que días antes ya anunciaba su entorno más cercano, que apuntaba al desgaste de la pareja, y de lo que ya habló el hijo del escritor.

Gtres

Gtres

Al parecer, según las primeras versiones, los celos habrían sido la causa principal de la separación de la pareja, que llevaba ocho años junta. Además, también se ha hablado de una fuerte discusión que habría puesto fin a una situación insostenible que se alargaba ya varios meses, y que se habría originado por el insistente deseo de Isabel de casarse, algo a lo que él se ha negado en varias ocasiones, según contaban desde 'Sálvame' y 'El programa de Ana Rosa'. Ahora, sin embargo, la situación se ha dado la vuelta, porque mientras una parte confirma algunos de los rumores, la otra lo desmiente todo. ¿En qué quedamos?