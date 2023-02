En la última gala de 'El Desafío', Laura Escanes vivió su noche repleta de emociones después de haber superado una de las pruebas más duras del programa de Antena 3. La joven influencer logró batir su récord personal y aguantar 3:40 minutos en apnea. Con lágrimas en los ojos, Laura se enteraba de la gran cantidad de tiempo que había aguantado bajo el agua. "Estaba metida en su micromundo" expresaba Roberto Leal sobre la actitud de la concursante durante su desafío.

Minutos antes, Laura se mostraba muy nerviosa y conseguía emocionar a todos sus compañeros, después de haber situado como la segunda concursante que más ha aguantado en apnea en esta tercera temporada del concurso. Cabe recordar que las grabaciones del programa se produjeron en 2022, quizás el año más complicado para Laura pues tomaba la decisión de poner punto y final a su matrimonio con Risto Mejide.

Ella misma relataba a través de sus redes sociales lo mal que lo pasó durante esa semana y lo emocionante que fue lograr aguantar una cifra tan mal. Por eso no es de extrañar que Laura haya decidido tatuarse los 3:40 minutos que aguantó en apnea en su piel. "Tres minutos cuarenta dan para mucho y significa muchas cosas. Va por ti Roma, para cuando creas que no puedes más", eran las palabras que escuchábamos de la boca .

En los ensayos, Laura Escanes afirmaba que le encanta nadar, "una cosa es que te gusta disfrutar en el agua y otra es sufrir" aseguraba la concursante cuando comenzó a practicar la apnea junto a Juandi Alcázar. Algo que ha demostrado en su gran pasión por el mar en su primer viaje romántico junto a su nueva pareja, Álvaro de Luna. El cantante escribía un mensaje en el vídeo que subía Laura de la prueba, demostrando lo orgulloso que está de su chica: "Te admiro❤️‍🔥".

Una dura preparación

La influencer ha aprendido cómo llegan las temidas contracciones bajo el agua y el coach de la Apnea le muestra las sensaciones y cómo sobrellevarlas. "Te vienen las contracciones super pronto”", aseguraba Juandi Alcázar a la concursante.

El entrenador le hablaba de su hija Roma mientras la concursante estaba en Apnea, relajada y con mucha fuerza de voluntad, Laura Escanes después confesaba que en todo momento estuvo Roma en sus pensamientos y por eso le dedicó la prueba.

