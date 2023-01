A Laura Escanes no hay desafío que se le resista. Como concursante de 'El desafío' (Antena 3) ya la hemos visto bailando sobre agua y tocando la batería para Malú, y ahora, como influencer, ha cumplido su sueño de nadar entre tiburones, delfines y tortugas. Pero no lo ha hecho sola, ha estado acompañada por su actual pareja, Álvaro de Luna. La ex de Risto Mejide y el cantante han puesto rumbo a Maldivas donde han vivido esta experiencia que Laura ha compartido en sus redes. "Tachado de mi lista de cosas para hacer antes de morir… y ya estoy deseando repetir. Cuando me decían que esto enganchaba tenían toda la razón del mundo… ya estoy empezando a planificar el siguiente viaje y solo llevo 2 días aquí. Es un Maldivas diferente a lo que se acostumbra a ver, y no es puedo explicar… es maravilloso descubrir toda la vida que hay en el océano me hace feliz", comentaba Laura Escanes en sus redes.

Y tan feliz está que la influencer ha prometido compartir todas la imágenes del viaje y ya ha empezado colgando los primeros post en los que se la ve sonriente junto al músico, paseando con él de la mano y disfrutando del viaje. Tampoco faltan las bromas entre ellos. Álvaro colgó un vídeo nadando entre tiburones de la mano de Laura y ella comentó: "Eres una sirenita".

La pareja está alojada en el hotel Entre Azules Company, que ha abierto la española Ana Hernández Sarriá y que está ubicado en la isla Maafushi. Una isla nueva para Laura, que ya estuvo en Maldivas en agosto de 2021 (y en noviembre de 2016) con su por entonces marido, Risto Mejide, pero se alojaron en un resort de lujo situado en el atolón Gaafu Dhaalu.

Este no es el primer viaje romántico de Laura y Álvaro. La pareja oficializó su romance a principios de enero de 2023 pero los rumores comenzaron en octubre de 2022, apenas unas semanas después de que la influencer y el presentador anunciasen su separación. Ya en noviembre de 2022, la modelo cruzó el charco y viajó hasta México para ver al cantante sevillano que se encontraba de gira por Latinoamérica. Ellos no compartieron imágenes en las que aparecían juntos, pero sí lo hicieron sus amigos, demostrando que lo suyo iba más allá de una amistad.