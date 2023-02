Joana Sanz ha visitado por primera vez a Dani Alves en prisión después de que el jugador de fútbol ingresase el pasado 20 de enero. Este domingo 5 de enero, la modelo ha sido vista entrando a Brians 2 acompañada de Bruno Brasil, el chef amigo de Dani Alves, que se encontraba junto a él ese 30 de diciembre cuando supuestamente su produjo la agresión sexual. Con el gesto muy serio la modelo llegaba a la cárcel para tener ese esperado encuentro con su todavía marido. Una visita que llega en mitad de los rumores que señalan que la joven podría haber pedido el divorcio a Dani.

Casi hora después de entrar, Joana Sanz salía y hacía sus primeras declaraciones. La modelo volvía a negar las informaciones que hablaban de un posible divorcio y lo hacía de manera tajante: "No le voy a dejar solo en el peor momento de su vida".

Joana, con cara de haber llorado, dejaba caer que Dani Alves no lo estaría pasando nada bien en su paso por la cárcel. Que ella se encuentra bien, aunque suponemos que destrozada por su rostro y por el momento que está viviendo.

Una información que daba minutos antes Amor Romeira, que tiene contacto directo con el entorno de la modelo señal que no es así, Joana Sanz no se ha planteado una separación del futbolista y que lo desmiente de manera tajante.

Fue el pasado 20 de enero cuando la jueza de instrucción decretó prisión preventiva sin fianza para el futbolista, acusado de cometer una agresión sexual en la discoteca Sutton de Barcelona en la madrugada del 30 de diciembre del pasado 2022.

Ella también lo hizo a través de sus redes sociales, donde desmentía las informaciones que se habían dado de ella, pero sin hablar de si era del divorcio o no. Joana aseguraba que las informaciones eran "totalmente falsas. No me he puesto en contacto con ningún medio, ni ningún periodista en concreto". "Cuando tenga algo que decir lo haré yo, Joana Sanz, vía comunicado en mis redes sociales. Todo lo demás son especulaciones", finalizaba en un texto la joven.

La modelo se encuentra atravesando uno de los momentos más duros de su vida. Y es que en lo que va de año, Joana se ha tenido que enfrentar a la pérdida de su madre por culpa de un cáncer y a la entrada en prisión de su marido.