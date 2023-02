El programa de 'Fiesta' ha comenzado este 5 de febrero de manera diferente y es que se han visto obligados a desmentir una noticia que les había convertido a ellos en protagonistas involuntarios. "La que se ha montado. Tenemos que hacer una aclaración de algo que ocurrió ayer en el programa que nunca pensamos que podría tener la repercusión que ha tenido y montar el revuelo que se ha montado", sentenciaba Emma García nada más comenzar el programa. "La dirección del programa ha decidido aclarar hoy que es rotundamente falso todo lo que se está publicando y diciendo en las redes sociales".

Todo comenzaba porque en las últimas horas, el nombre de Ana María Aldón se convertía en noticia en algunos medios de comunicación y en las redes sociales donde muchos se echaban las manos a la cabeza por lo que el programa había emitido. "Dime que es mentira", pedían algunos, "No puede ser cierto", añadían otros. Y es que realmente se trataba de una broma que se había realizado el pasado 28 de diciembre pero se decidía emitir este 4 de febrero.

Telecinco

El vídeo en sí mostraba la grabación en cámara oculta de una reunión de directivos del programa con Ana María Aldón. En ella los directivos anunciaban a la ex de José Ortega Cano que sería la próxima presentadora de las tardes de Telecinco, algo que realmente era una broma: "Ha sido, es y será una broma y en todo momento este programa lo trato y lo presentó como tal".

Sin embargo, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar y es que antes de terminar el reportaje en el que se confirmaba, nuevamente, que todo era fruto de una inocentada del pasado mes de diciembre, ya había gente que lo estaba publicando en Twitter e incluso algunos medios se adelantaban.

Telecinco

Finalmente, el programa ha querido dejar claro una vez más que Mediaset no cuenta con Ana María Aldón entre su plantel de presentadores aunque, viendo las reacciones que ha tenido esta broma, podrían no descartarlo puesto que indiferente no iba a dejar a nadie.