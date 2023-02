La relación entre Aitana Ocaña y Sebastián Yatra parecía que iba a dar un paso más en la gala de los Grammy de este fin de semana. Ambos estaban invitados y todo indicaba a que aprovecharían el photocall para dejarse ver, sin embargo, lejos de confirmar su relación con las primeras fotografías oficiales, la cantante catalana no aparecía en la alfombra roja generando dudas sobre su asistencia a la gala. Por su parte, Yatra sí que aparecía en el photocall del Crypto.com Arena de Los Ángeles (antes Staples Center).

Ahora hemos conocido que Aitana sí que acudió a la gala pero evitó en todo momento aparecer frente a los focos para mantener todavía la llama de la relación en la mayor intimidad posible, algo muy complicado puesto que los dos se han convertido en verdaderos ídolos de masas y ya han sido pillados en algunos de sus viajes privados.

Instagram

Semanas después de sus primeras imágenes juntos y acaramelados en Los Ángeles, la pareja volvía a hacer una de sus estrategias favoritas: evitar ser fotografiados juntos. Sin embargo las publicaciones de los estilistas de Aitana y sus propias stories la acababan delatando y es que ella misma publicaba una fotografía de su modelo frente al espejo aunque no aclaraba ni su ubicación ni su destino, algo que sí hacía su estilista. "¡Aitana! Lista para la fiesta posterior de los Grammy", escribió en sus redes sociales el maquillador Luis Torres.

De esta forma, la catalana no faltó para dar apoyo a su chico, quien estaba nominado a mejor álbum por Dharma+, aunque finalmente no pudo hacerse con el premio: "Siento que hicimos el mejor álbum que podíamos hacer en estos tres años y eso es gracias​ a mi equipo, a todos los compositores, a los productores, a las historias que tuve para contar, a las personas que me inspiraron a contar esas historias, a todas las personas que me han acompañado y ayudado en este proceso personal, a mi familia... y nada, que los amo mucho", aseguraba tras la gala.