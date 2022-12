Ya está más que confirmado. Eran muchas las dudas sobre si Sebastián Yatra estaba en el concierto de Aitana, ya que no había ninguna foto donde se le viese. En un principio se creía que el joven no estaba en las gradas, sino detrás del escenario pero ya se puede confirmar que el colombiano estuvo con un fan más en el Wizink Center de Madrid. No es el único famoso que acudió a bailar y cantar hasta quedarse sin voz en el concierto de la joven. Laura Escanes y Álvaro de Luna se dejaban ver por las cámaras para disfrutar de esa gran noche. Tampoco Tamara Falcó quiso perderse el espectáculo y gracias a la marquesa hemos podido confirmar que Yatra estaba muy cerquita de Aitana.

No están siendo momentos fáciles para la artista. Aitana y Miguel Bernardeau se suman a las parejas que este 2022 ha puesto punto y final a su relación. Nadie esperaba la ruptura de la cantante y el actor, que se encuentran en plena promoción de la serie 'La última', de Disney+, que ambos protagonizan. Ambos posaron juntos en el estreno de la ficción y hablaron de su día a día como pareja en varias entrevistas. "Éramos extremadamente profesionales, no parecíamos ni amigos, me acercaba más con Jorge Motos que con Miguel", explicó Aitana sobre cómo fue la grabación. En un evento donde acudía la joven en solitario, no quiso confirmar ni desmentir la noticia pero son muchas las pistas que nos deja la pareja ver que ya no salen juntos.

Instagram

"Estoy sensible", fue una de las frases claves en su concierto. A pesar de estar floja de ánimos, Aitana dio un concierto inmemorable pero todos hablan de la presencia del colombiano. Aitana y Sebastián Yatra guardan una amistad muy fuerte por sus colaboraciones profesionales. Tanto es así que en la foto que quiso inmortalizar Tamara Falcó, junto a otros famosos, se encuentra el artista muy unido a Aitana.