La noche más importante del año para la industria de la música tuvo lugar el pasado domingo con la ceremonia de los premios Grammy 2023. La entrega de gramófonos estuvo de lo más repartida, pero sin duda hubo alguien que se llevó el oro a casa, y no lo decimos sólo por el baño de color que tiene el galardón, sino que nos referimos a Beyoncé: la de Texas hizo historia de la música al convertirse en la artista con más premios Grammy en su haber (32). Enfundada en un bonito vestido de Gucci, se convirtió en la protagonista de la noche, no sólo por su récord, sino porque llegó tarde a la gala por culpa "de un atasco". No te pierdas todos los momentos inolvidables de la noche dándole al play al vídeo superior.

Sin duda, fue el momento de la noche, pero hubo otros para el recuerdo, y es que en una gala con tanta estrella y tanto talento por metro cuadrado, siempre hay ratitos que nos despiertan una sonrisa: por ejemplo, la impresionante alfombra roja; el momento en el que Rosalía se llevó su segundo Grammy (aunque no pudo recogerlo personalmente); el reencuentro de dos ex muy bien avenidos, Taylor Swift y Harry Styles. A pesar de su polémica ruptura, parece que los dos tuvieron a bien saludarse y pararse a hablar. Tampoco pasó desapercibido el cariño con el que hablaron Beyoncé y Lizzo, y es que la joven cantante siempre se ha identificado como una gran fan. Esa noche, por fin pudo conocerla en persona y, entre lágrimas de emoción, se hizo una foto con ella.

Aunque si hay que destacar dos momentos 'extraños' fueron, sin duda, la cara de Bad Bunny al perder contra Adele o la de Ben Affleck, que se ha hecho viral por su gesto de aburrimiento durante la noche. Y es que, a pesar de ser actor y de ser una noche muy animada con actuaciones de grandes artistas, no supo esconder que, quizá, no tenía ningunas ganas de estar allí...