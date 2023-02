Mario Vargas Llosa y su exmujer, Patricia Llosa, se han reencontrado en Madrid. Este jueves 9 de febrero, el premio Nobel de Literatura de 20210 entrará en la Academia Francesa y estará acompañado por su familia, entre ella su ex mujer. El escritor ha viajado ya a París pero antes han tenido un reencuentro familiar en la capital. Una reunión con bastante tensión, sobre todo por parte de Morgana, la hija de Mario y Patricia. ¡Dale al play para ver más!



En medio de la polémica carta que Patricia Llosa escribió a Isabel Preysler en la que contaba intimidades de su ex pareja poco antes de que se conociera su relación, parece que la familia del peruano hace oídos sordos y han querido disfrutar de un bonito día por la capital antes de poner rumbo a París. Las cámaras captaban algunos momentos de la familia, pero Morgana impedía a los medios hablar con sus padres. La hija del literato siempre ha sido muy discreta y ajena a cualquier cosa que no tuviese que ver con su profesión como fotógrafa, pero esta vez no ha sido así.





La tensión se apoderaba de los protagonistas y Morgana no podía evitar el enfado con la prensa antes las preguntas. "No me preguntes nada". Por su parte,y no pronunciarse sobre todo lo que está pasando con Isabel Preysler. El pasado jueves 2 de febrero, el Premio Nobel sí que hablaba en una entrevista para el diario 'El País': "La experiencia ha sido magnífica, pero no literaria", contaba el escritor sobre su ocho años perteneciendo a esta mundo.