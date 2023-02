Yolanda Claramonte, más conocida en redes como Yoli, ha publicado en su último episodio en MtMad su reciente operación estética. Tras contar en la plataforma la preocupación por su hija y qué relación mantiene con su expareja Jonathan, la influencer se ha sometido a una intervención, y no ha dudado en compartir este proceso con todos nosotros.

"Tengo una noticia que daros, y no os lo había dicho antes. Va a marcar un antes y un después en mi cuerpo", así Yoli comenzaba su nuevo contenido pero no desde Valencia, sino desde Madrid porque ha viajado acompañada de Jorge para realizarse este nuevo cambio. ¿El motivo de querer entrar en quirófano? Pues según explica la influencer es cuestión de un complejo que tiene "desde hace tiempo": "Hay una parte de mi cuerpo que en concreto, no me gusta. Si me conocéis sabréis de lo que estoy hablando, es de mi barriga", explicaba.

Yoli, que también ha compartido con todos su cambio de pelo, ha asegurado que "está completamente a favor" de la medicina estética y de verse mejor. En este sentido, ha señalado que tras ser mamá por segunda vez, la parte inferior de su barriga tiene una distensión de cuatro centímetros entre músculo y músculo: "Por los embarazados se ha abierto. Es algo que me acompleja desde hace mucho tiempo", destaca.

Al día siguiente, y tras esta explicación Yoli se levantaba para ir a la clínica y ponerle fin a este complejo. En todo momento, ha estado acompañada de Jorge, quien ha supuesto un gran apoyo para la influencer durante el proceso: "No quería demostrar nervios delante de ella porque la iba a poner más nerviosas", describía.

Acto seguido, la televisiva salía del quirófano anestesiada, pero el estado del postoperatorio no ha sido el deseado, incluso ha tenido que recibir transfusiones de sangre: "tengo frío", decía ella, mientras que Jorge explicaba:" Le ha sentado mal la anestesia, lleva cada media hora vomitando. Lleva una barbaridad de medicación. Estoy preocupado, veo que le ponen medicación y veo que no mejora", expresa.