La nueva temporada de 'Planeta Calleja' ha llegado y el primer invitado que acogía el presentador era el chef Jordi Cruz. Estamos acostumbrados a ver a un Jordi serio y bastante duro en 'Masterchef', pero en este programa hemos podido ver la parte más tierna del cocinero. El ganador de 4 estrellas Michelín ha comenzado la aventura hablando de la relación con sus padres. "Mi padre era Federico. Murió hace unos años, pero él ha gozado", empezando contando para luego desvelar que la relación entre padre e hijo fue complicada. "Vivió muchas cosas que no le dejaban ser feliz".



La relación con su progenitor le afectó en sus primeros años de vida. "De niño yo pensaba que era malo, que no era un buen estudiante. Pero tampoco hacía nada para que me sintiera mejor. Pasaba olímpicamente de mí". La primera vez que escuchó a su padre hablar con orgullo de él fue por casualidad, con unos amigos. "Cuando murió, en su despacho, descubrí una carpeta llena de recortes de periódicos en los que aparecía yo. "No puedes echarle en cara a una persona que no sabe transmitir emoción".

A parte de su infancia, Calleja ha sido capaz sonsacarle sobre su vida amorosa. "Yo he tenido una chica 14 años, otra chica 8 años. Yo no he sido un golfo, por mucho que se haya pensado eso, yo nunca he sido un golfo", confesaba. Con su chica actual, la brasileña Rebecca Lima, lleva cuatro años y ambos hablan de ser papás. A los dos les apetece pero Jordi se siente joven: "Yo soy Peter Chef, como Peter Pan. Me ha pasado el tiempo tan rápido y me lo he pasado tan bien, que yo me creo que tengo 25 años". Antes del bebé, tiene que venir la boda, y es que su chica es muy tradicional: "Ella es que tiene una obsesión con la piedra y todo ese rollo".