Lucía Sánchez hace su revelación más 'hot': ¿Cuántas relaciones sexuales ha tenido en el último mes? La influencer está de vuelta a los platós de Telecinco para comentar la nueva edición de 'La isla de las tentaciones', donde ya ha caído en la tentación algún participante, como David Vaquero. Mientras la gaditana se encontraba por los pasillos de Mediaset, se ha sometido al test de preguntas de Iban García, al que le ha confesado cuántas relaciones sexuales ha mantenido en las últimas semanas.

Lucía pasó por República Dominicana en la tercera temporada del reality junto a su por entonces pareja, Manuel Rodríguez, pero su relación acabó en mitad del concurso. La gaditana se ganó el cariño del público, sobre todo tras soltar la expresión: "Manué, la manita relajá", que ya se ha convertido en historia de la televisión española. Mientras vivía la experiencia en la villa, conoció a Isaac, el tentador de su amiga Marina, y lo que empezó como una bonita amistad, terminó con una relación amorosa. Su relación ha estado llena de altibajos, pero fruto de su amor nació Mía, la primera hija de ambos. Ninguno ha confirmado si se han dado una nueva oportunidad pero sí se sabe que hay relación entre ellos por el bien de su pequeña.

Twitter

En la vuelta a los platós de Lucía se ha sometido a una ronda de preguntas con Iban García. Este le ha preguntado quién es su tentador y tentadora favoritos de esta nueva edición, a lo que la influencer le ha respondido que de los solteros no tiene ninguno y que de las solteras sus favoritas son Keyla y Yaiza, a esta última la ve "muy humilde". Así mismo, la gaditana ha asegurado que de las parejas, sus favoritos son Naomi, David y Elena.

La preguntas han derivado en cuestiones más personales. "¿Cuántas veces has hecho el amor este mes?", le han preguntado. Tras la sorpresa inicial, Lucía ha terminado confesando: "Muchas, no lo he contado, muchas. Pasión loca, desatada. Me han dado el alta y estoy desatada".