Desde que llegó a la villa, el joven demostró tener una conexión especial con María Aguilar, una de las tentadoras, y tras una fiesta de disfraces, David y María dieron rienda suelta a su pasión y compartieron besos y caricias en la habitación de él.porque, según sus propias palabras, no se esperaba que su chico cayera en la tentación tan pronto. La joven, hecha un mar de lágrimas, no encuentra consuelo tras ver lo que le muestra la tablet. "Me voy de aquí, no quiero saber nada más. No me lo esperaba, por favor. ¿Qué has hecho David? Me dijiste que me querías", eran las palabras de Elena ante sus compañeras y Sandra Barneda.

Telecinco

En su próxima hoguera, David Vaquero conocerá nuevos vídeos de su novia Elena después de que ella haya visto sus besos con María. ¿Será en esta hoguera cuando se produzca el desmayo de Elena que se ha hecho viral? Por su vestimenta parece que si y ver estas imágenes de su chica 'toca' al joven. "Estar en mi situación tampoco es fácil, Sandra es duro", le comenta a Sandra Barneda antes de derrumbarse. "Es que no se merece pasarlo mal" explica entre lágrimas sintiéndose culpable por el dolor que sufre su chica tras ver las imágenes de su infidelidad.

Telecinco

David se siente culpable por el sufrimiento de Elena. "Es por mi culpa yo te juro que no le quiero hacer sufrir, es que no soy buen novio no", afirma y se sincera con Sandra Barneda y sus compañeros sobre sus sentimientos. "Sé que quiero a Elena y me gusta María, es que no lo sé, es súper complicado, me va a explotar la cabeza te lo juro. Ya nunca voy a poder estar con ella", afirma. ¿Pedirá Elena una hoguera de confrontación para poder hablar con David? ¿Avanzará David en su relación con María?

Telecinco