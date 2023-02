Alba Carrillo no para. A sus colaboraciones televisivas, su posts como influencer, el reto de estar una semana sin bragas y sus entretenidos podcast, se suma ahora ser madrina de la Clínica Médico Estética Ferraro, que estará dirigida por su madre, Lucía Pariente. Durante la inaguración en Madrid, hemos hablado con la ex de Fonsi Nieto sobre belleza, maternidad y amor: ¿tiene ya nuevos pretendientes tras su 'affaire' con Jorge Pérez? Pues parece que sí, y algunos de ellos también casados.

¿Cuál es la función de tu madre en este centro?

Priscila y Manuel son los dueños y le propusieron a mi madre, que ya había dirigido otras clínicas estéticas, llevar este proyecto. Yo he estado muy pendiente desde el principio, pero todavía no me ha dado por ser esteticista, aunque no lo descartes.

Cuéntanos un poco sobre la clínica.

Es para hombres y mujeres porque los hombres también deben cuidarse. Yo aquí me voy a hacer de todo. Hay una máquina que te hace una lipo en 4 sesiones. Imagina que me quedo embarazada... es muy buena para este tema.

Alba Carrillo con su madre, Lucía Pariente, que será la encargada de dirigir esta clínica estética Gtres

¿Tu has retomado tus planes de volver a ser madre?

Los tengo, con carácter de urgencia porque me apetece mucho. El problema que tengo ahora es mi hijo. Se ha hecho mayor y le ha dado por opinar sobre mi vida, de novios y de todo. Ya le he dicho que las normas que pongamos ahora estarán vigentes en 5 años cuando él tenga novia, y digo novia porque le gustan las chicas. Yo habló con él de todo y le pregunté qué si le molaban los chicos o las chicas y me dijo que las chicas.

¿Y qué normas son?

Me pone hora, me llama en mitad de una cita... Con los difícil que está el panorama si encima, me boicotea... es el hombre de la casa. Y dice que quiere ser hijo único por mi parte porque de padre no lo es. Dice que no le consultaron, sino no le hubiera dejad0 tener un hijo a su padre.

¿No te da pareza volver a ser madre?

A vece si me pasa.Mi hijo ya es preadolescente y formamos un tánden muy bueno.

¿Estás preparada para ser madre de un adolescente?

Lo llevo muy mal. He pasado de ser la súper mujer a que me corriga todo. Me dice 'das mucho cringe, algo así como vergüenza ajena.

Alba, con vestido corto de Sandro, de manga abullonada ajustada y escote en V, realizado en guipur sublimado con un motivo de cachemira bicolor, con falda evasé y avolantada; medias de Calzedonia; y salones de Louboutin. Gtres

¿Haces partícipe a tu hijo de lo que te pasa en television?

No es que le cuente todo pero sí le hago partícipe un poco, teniendo en cuenta su edad. Él ve TikTok, está en el mundo y se entera de lo que me pasa. No cuento detalles pero si le explicó porque estoy triste... El último capítulo (su 'affaire' con Jorge Pérez) me dijo 'tú no has hecho nada, la vida está para ser feliz'. Tiene mucho sentido del humor, el don de gentes de su padre, tiene una mezcla de Fonsi y mía que va a ser explosiva.

¿Que hay de la demanda de Jorge Pérez?

Me llegó un buroax en el que me pedía que dejara de hablar del tema pero ninguna demanda por eso no puede haber ni juicio ni sentencia ni nada.

Has aceptado el reto de estar sin bragas una semana, ¿llevas ahora ropa interior?

Estoy sin ropa interior, por eso me he puesto medias. Estoy un poco incómoda.

¿Tienes ya pretendientes?

Alguno hay. Siempre tengo, pero nada importante. Son muy pesados... Tengo de todo, solteros y casados.

¿Qué tal te sigues llevando con Rocío Carrasco?

Me siguen llamando y seguimos hablando. Con el tema de Jorge, me llamó Fidel Castro. Cuando yo estoy mal, ellos han estado. Tienen todo mi cariño.