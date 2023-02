Parece que no hay semana en la que Alba Carrillo, por una cosa o por otra, no protagonice un titular. Si hace unos días era noticia por desvelar las intimidades de Fonsi Nieto junto a su última ex, Marta Castro, y hace unas semanas protagonizaba el escándalo de las navidades junto a su ex compañero Jorge Pérez, estos días ha saltado a la palestra por dar uno de los momentazos televisivos del momento: se ha comprometido a ir sin bragas a Telecinco durante toda una semana.



El programa, en su sección 'Fresh' se hacía eco de una noticia en la que se comentaba que la ropa interior, que siempre se había tomado por higiénica, quizá no era tan necesaria como nos habían hecho creer, y entre risa y risa, la presentadora sustituta de Joaquín Prat, Verónica Dulanto, lanzaba el reto a sus colaboradores: ¿quién se atrevía a ir sin ropa interior al trabajo durante una semana? Pues ahí estaba Alba la primera: "Yo no hay reto que no asuma. ¡Acepto el reto!", se lanzaba. Miguel Ángel Nicolás se venía también arriba: "Pues yo no te dejo sola. ¡Yo también!", anunciaba.

Mediaset

De hecho, parece que lo de esperar para empezar no es algo que vaya con Alba, que ya ha reconocido en multitud de ocasiones que es muy impulsiva (algo que, a veces, le ha traído problemas), y esto no iba a ser diferente, que se tiraba a la piscina para comenzar el reto ya mismo: "O sea que tengo que venir 7 días sin bragas y tú (Miguel Ángel) sin calzoncillos... qué maravilla. Pues me las voy quitando", apuntaba mientras, sentada en su sitio, hacía el amago de levantarse el vestido y bajarse las bragas. Sin duda, no hay día que este programa, y sobre todo Alba Carrillo, no nos sorprenda...