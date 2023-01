Alba Carrillo no se corta al hablar sobre sexo y sobre cualquier tema. Lo mismo critica el look de la infanta Elena que desvela sus gustos sexuales más íntimos. Después de contar algunos detalles de su 'encuentro' con Jorge Pérez. "No voy a entrar en detalles de ese tipo, pero es verdad que me pensaba que era más suavón de lo que es. Fue una sorpresa para bien, yo siempre pensaba que iba a ser el típico con el que tienes esa tensión sexual y después dices 'jo'", reveló cuando saltó la pólemica con el ex guardia civil.

Ahora, la modelo ha retomado su puesto de colaboradora en el 'Fresh' de 'Ya es mediodía' y también ha publicado un nuevo podcast, donde habla más claro que alto sobre sus gustos sexuales. "Yo si alguna vez me liara con una tía sería con Nagore. Lo digo porque estás buenorra. A mí me gustaría una tía así. Femenina, alta, con mucho carácter, que me diera… Yo soy así, un poco agresiva en el sexo, la verdad. Yo soy de doy, recibo y de todo", ha desvelado Alba con total naturalidad.

"¿Por qué me miras así? Estás asustada. ¿He dicho algo raro?", preguntaba Alba a Nagore, que miraba sorprendida a su compañera de podcast. "No, hombre. ¿Cómo vas a decir algo raro? Solo que das hostias en la cama, nada más. Pero, ¿hasta qué punto? ¿Cuánto es lo más lejos que has llegado?", quiso saber Nagore. "A ver, depende. No he matado a nadie pero me gusta jugar un poco. Me han atado, he atado… de todo, de todo. Látigos, esposas…", respondía con sinceridad la modelo.

En este capítulo, la modelo y la presentadora recibían a los influencers Gersanc y Kikillo. Lo sinvitados querían saber si Alba había probado la cera caliente en el cuerdo. "No, cera de vela, no", contestaba ella. Pero sí ha probado otro tipo de cera: "Esto ya está en otro nivel. Yo quiero lo de la cera derretida. En los pezones. Yo he probado la cera de masaje, que se derrita y se la echas por el cuerpo. Eso claro que lo he probado", sentenció dejando claras sus intenciones.