Marta López acaba de perder a su padre, Teyo López, a quien estaba muy unida. La colaboradora de 'Sálvame' ha sufrido una gran pérdida tras su muerte de la que ha podido recomponerse para poder volver al trabajo, aún muy afectada tal y como ha dejado ver la propia periodista que ha tenido unas primeras palabras muy reveladoras sobre lo que estaba viviendo en el programa. “Estoy tratando de ser fuerte pero no me gustan las despedidas”, decía la colaboradora, que explicaba que los últimos años de su padre han sido muy duros: “Yo no quería que siguiera fuerte”.

Son muy contadas las ocasiones en que Teyo intervino en televisión, pero sí que lo hizo y solo tenía palabras de amor, cariño y orgullo para su hija. Además, era un gran fan de ‘Sálvame’, siempre venía el programa: “Últimamente creo que era la única alegría que tenía, vernos, lo veía siempre y presumía mucho”.

Marta, envuelta en la última polémica, ha sufrido mucho la enfermedad de su padre y es que ha sido un proceso muy largo y muy duro: “Le amputaron las dos piernas, seguía estando enfermo y estaba muy malito”, una situación que le hacía replantearse todo: “No quería que siguiera fuerte, estaba deseando que no siguiera. Era inhumano verle así”, insistía Marta. “Yo le decía ‘Papá ¿A ti te compensa? Y me contestaba, ‘sí, solo por veros”. “Ha sufrido mucho, lleva dos años que no sé hasta qué punto un ser humano se merece esto ¿Sabes? Pero no sabes cómo cortarlo o cómo hacerlo”, confesaba la colaboradora.



“Mi madre se hubiera tirado otros 20 años cuidándole”, decía Marta y es que sus padres llevaban 60 años juntos. Ahora están preocupados por ella, pero tiene ocho hijos, 14 nietos y Marta nos explicaba que su madre puede ir donde quiera con cualquier de ellos. “Somos una familia muy grande, pero nos queremos mucho todos”.

A través de las redes sociales, la periodista ha agradecido las muestras de cariño: "No podía volver a la realidad sin antes agradecer todas las muestras de cariño recibidas, gracias al pueblo de Benavente por cómo han despedido a papá, han sido unos días muy duros pero por fin ya no sufre, tengo los sentimientos encontrados y me siento descolocada, perdida. La vida sigue y no podemos parar, dejas un legado de 8hijos y 14 nietos que te adoramos y has sido un ejemplo, mamá te ha cuidado durante 60 años así que ahora te toca cuidarnos desde el cielo a ti. Te quiero mucho papá"