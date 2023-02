Marta López nos ha dado la mala noticia del día, y es que ha comunicado a través de sus redes sociales que su padre ha fallecido. Era esta madrugada, hacia las 3 de las mañana, cuando Marta, rota de dolor, ha conseguido sacar un hueco para darle su último adiós en su cuenta de Instagram, ha escogido una foto a la que tiene mucho cariño de cuando él hizo el servicio militar y le ha dedicado un precioso mensaje: "Estoy tratando de ser fuerte, pero no me gustan las despedidas. Buen viaje papá", escribía, completamente destrozada, junto a un corazón.



El padre de Marta llevaba ya tiempo muy delicado de salud. En 2020 ya reveló que estaba malito y tenía que ir a diálisis, y en 2021 contó en 'Ya es mediodía' que el hombre se encontraba ingresado en un hospital de León. Parecía que iba resistiendo, pero hace sólo unos días Marta corría al lado de su padre para estar con él en un nuevo ingreso, y nos lo hacía saber con una foto en redes en la que aparecía cogiéndole la mano: "Ánimo campeón. Sabes que yo heredé tu fuerza", escribió junto a ella. Sin embargo, el padre de Marta no ha aguantado más y ha fallecido en las últimas horas.

Numerosos rostros conocidos le han dedicado sus mejores palabras de ánimo en la publicación, y es que nadie quiere dejarla sola en este momento tan complicado. Marta tiene muchos amigos porque consigue llevarse bien con todo el mundo, y esa amistad la han demostrado con mensajes muy bonitos: Omar Sánchez y Omar Montes han coincidido con un "Lo siento mucho"; el cantante Manu Tenorio le ha enviado su "más sentido pésame"; Rafa Mora se ha explayado un poco más: "Lo siento mucho, mi más sentido pésame para ti y tu familia. Un abrazo"; Gema López le ha escrito "Un beso enorme, Marta, y mucho ánimo"; Tamara Gorro, a pesar de trabajar en la competencia, tampoco ha dejado pasar la oportunidad de darle el pésame: "Lo siento en el alma, Marta, mi amor…", y hasta Aless Gibaja le ha demostrado su cariño: "Lo siento muchísimo, estamos contigo".

Sin duda un gran revés del que tardará en recuperarse; también su madre, Elisa, que se ha quedado viuda, y los tres hijos de Marta, que han perdido a su querido abuelo. ¡Ánimo!