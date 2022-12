La noche de pasión entre Alba Carrillo y Jorge Pérez está dando cada vez más de qué hablar. Los compañeros de programa tuvieron, tras la fiesta de Navidad de Unicorn, una noche de pasión de la que hemos ido conociendo detalles poco a poco, y tras tantos dimes y diretes y versiones contradictorias que han dado los protagonistas, ahora ha sido Marta López, testigo de lo que pasó, pues ocurrió todo en su casa, quien ha comenzado a dar detalles íntimos de aquel encuentro.

Todo ocurría cuando la colaboradora se sometía al polígrafo de Conchita en 'Sálvame Deluxe' y era interrogada por lo que habría ocurrido. La máquina de Conchita desvelaba que, aunque ella intentara negarlo, a Marta López le constaba que en el sofá de su casa Alba Carrillo y Jorge Pérez habían mantenido relaciones sexuales la famosa noche de autos. Más tarde, Miguel Frigenti, que también se puso los cables, lo corroboraba.

Telecinco

Sin embargo Pilar Vidal daba también un bombazo: no habrían usado protección. Una información que Marta López no desmentía, asegurando incluso que en su casa no hay preservativos y que ella no vio ningún rastro aunque "no se me ocurrió mirar en la basura, no estuve tan alerta".

De esta forma, ambos confirman la versión que actualmente está dando Alba Carrillo, negando lo que Jorge Pérez lleva reiterando desde que ocurrió, que ni siquiera hubo beso. El polígrafo finalmente dejaba en evidencia al ex Guardia Civil, quien habría intentado que Marta no se sentara en la silla, su entorno más cercano la habría "avisado" diciéndole que si seguía hablando del asunto y se sometía al polígrafo tendría consecuencias legales.

Además al programa le habría llegado la información de que tanto Jorge Pérez como su mujer, Alicia, podrían entrar a un futuro reality de la cadena. Cabe destacar que ahora Mediaset está configurando la plantilla para dos: Pesadilla en el paraíso y Supervivientes. ¿Volvería Jorge a someterse a la isla? Según Frigenti, al menos Alicia sí, aunque Marta apuntaba que Jorge le confesó que "la ofrecieron ir a Supervivientes el año después de ir yo, y lo rechazó".