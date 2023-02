Si algo está claro es que Omar Sánchez y Anabel Pantoja han rehecho su vida. A pesar de que hace escasamente un año y medio que se dieron el 'sí quiero' en aquella playa, la pareja se rompía solo unos meses después. Ahora, ambos han pasado página con sus respectivas parejas, y aunque parece que los sentimientos no se han ido del todo, sí que lo han hecho sobre el papel puesto que, tal y como ha anunciado Omar Sánchez, ya han firmado los papeles de divorcio.

Se trata de un paso decisivo no solo para la ex pareja sino también para las nuevas relaciones que mantienen ambos. Y es que, Marina Ruiz ya aseguró hace un mes que esperaría a que Omar "resolviera unos temas" antes de plantearse dar un paso más en su relación y pensar en boda; algo similar a lo que suponemos que pensarán Anabel y Yulen, quienes desmentían los rumores de ruptura hace unas semanas.

Gtres

Toda esta revelación se ha hecho cuando Omar se sometía al polígrafo, donde ha confesado que actualmente tiene bloqueada a Anabel después de que intentaran reconducir su relación y ser amigos. Los reproches entre ellos han jugado un papel crucial en su actual mala relación en la que incluso se han bloqueado de redes sociales y que les ha llevado a firmar el divorcio de mutuo acuerdo pero por separado y no querer retomar su relación. "Firmamos los papeles hace una semana más o menos, cada uno fue por su cuenta, lo hicimos con el mismo abogado y no sentí nada al hacerlo, ya no tenemos nada en común".