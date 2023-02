Después de la visita de Marina Ruiz a 'Sálvame' en la que acabó entre lágrimas ante las constantes comparaciones con Anabel Pantoja, Omar Sánchez ha vuelto a pisar un plató de televisión sometiéndose al polígrafo en el 'Sálvame Deluxe', una muestra de valentía en la que pretendía demostrar que sus sentimientos hacia Anabel han desaparecido por completo y que su vida y su corazón están enfocados a su nueva novia, Marina, con quien está viviendo una bonita historia de amor desde que se conocieron en Pesadilla en el paraíso y que la continúan compartiendo piso en Madrid.

¿Sigue Omar enamorado de Anabel Pantoja? ¿Cree el canario que Yulen puede encajar en la saga Pantoja? ¿Cuánto falta para que Omar y Anabel firmen su divorcio? ¿Qué ocurrió tras el fallecimiento de su padre Bernardo para que se bloqueen en el móvil? Omar ha decidido no callarse más y estas han sido sus verdades y sus mentiras.

Telecinco

Las primeras preguntas ahondaban en la relación entre Anabel y su familia, la cual según Omar tuvo altos y bajos, y es que durante su relación con la joven Pantoja, el surfista ha confesado haber "vivido episodios que darían contenido para más de una temporada de Sálvame", entre ellos, algunas rajadas de Anabel contra sus primos: "No voy a contar intimidades de mi ex, pero claro que ha habido muchos momentos en los que no ha estado de acuerdo con el comportamiento de sus primos".

Más tarde se abordó la relación actual de Anabel y Omar que, según pidió ella en 'Déjate querer', podría ser de amistad, pero que Omar ha descartado por completo. Omar le ha explicado a los colaboradores que los reproches entre ellos han jugado un papel crucial en su actual mala relación en la que incluso se han bloqueado de redes sociales y que les ha llevado a firmar el divorcio de mutuo acuerdo pero por separado y no querer retomar su relación. "Firmamos los papeles hace una semana más o menos, cada uno fue por su cuenta, lo hicimos con el mismo abogado y no sentí nada al hacerlo, ya no tenemos nada en común".

A pesar de todo aún se siguen teniendo cariño, o eso es lo que él alegó después de que el polígrafo señalara que "sigue sintiendo algo" por ella. Eso tal vez influye en que, pese a que Omar Sánchez ha asegurado en el 'Deluxe' que no siente celos de Yulen Pereira, el polígrafo de Conchita no ha dejado lugar a dudas a la hora de dejar al descubierto que sí se siente inseguro con respecto al nuevo amor de la Pantojita. Eso sí, Omar ha dejado claro que está estupendamente con Marina, incluso manteniendo la llama de la pasión "todos los días varias veces".