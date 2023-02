Mucho se ha hablado de la nueva casa de Ana María Aldón. Desde que firmó el divorcio con José Ortega Cano, la diseñadora ha realizado todo un periplo para buscar la casa de sus sueños cerca del colegio de su hijo en común con el torero, pues una de las cosas que tiene clara la ex pareja es que el menor seguirá teniendo una relación fluida con sus dos progenitores. Ahora, después de una ardua búsqueda y un gran número de trámites, la diseñadora por fin ha comprado su casa a la que ya ha hecho su mudanza y la ha terminado por decorar, motivo por el cual ha abierto las puertas de par en par para mostrar orgullosa cuál es el resultado y cómo ha dejado su nuevo hogar.

Concretamente Ana María se ha trasladado a la ciudad de El Casar, en Guadalajara, adonde un equipo de 'Fiesta', el programa donde trabaja, ha acudido mostrando los rincones de su hogar. La luz y el color blanco predominan en la nueva casa queriendo plasmar el momento de tranquilidad por el que atraviesa así como la inyección de fuerza que ha obtenido. De hecho, nada más entrar puede leerse en una de las paredes las palabras "Cada familia tiene una historia, bienvenidos a la nuestra", una enseña de las frases motivadoras que hay por toda la casa. "Para mi las frases motivadoras son muy importantes", aseguraba la diseñadora.

Ana María le ha contado a Emma García en directo que uno de los objetos de su casa que la tienen enamorada es la lámpara del salón, una lámpara por la que la diseñadora pagó más de lo que tenía pensado: "ha sido el capricho, me enamoré de ella aunque vi que el precio era alto, y las dejé pasar pero luego la cogí". Ahora se ha convertido en el centro del salón aunque la joya de la corona es la chimenea.

Enfrente de la chimenea, la diseñadora ha colocado unas mariposas de decoración en la pared que la representan: "me representan por completo, están volando hacia el exterior y salen de la vegetación. Aquí todos los detalles están pensado al milímetro", explicaba. Y es que todas ellas apuntan a la terraza, donde la diseñadora está dando los últimos retoques: "estas estrellas me gustaron pero las quería en blanco y no había así que me he comprado el spray", explica.



Y es que resulta que es toda una manitas pues la hemos visto en directo colocando unos tacos para colocar una luz led en la pared para dar un ambiente cálido a los dos sofás azul celeste que tiene colocados en el exterior a juego con la mesita de café.