Ana María Aldón comienza las navidades en un nuevo hogar. La colaboradora de televisión está poniendo orden en su vida, y como ya anunció "si le tocará la lotería, será en su nueva casa" la gaditana ha realizado su mudanza este martes 20 de diciembre.

La diseñadora de moda no ha vivido unos últimos momentos buenos en este 20202, sobre todo con las recientes declaraciones de su hija Gema a las que ella contestaba en el plató de 'Fiesta': "Ella ha sentido que yo no estaba ahí porque me fui a atender a otra familia, que se venían momentos muy turbios, y no sé si me lo va a perdonar o yo no me lo perdono", señalaba sobre la relación con su primogénita.

Gtres

A esto, hay que sumarle su separación con Ortega Cano, que después de diez años de relación, Ana María Aldón firmaba su divorcio este 22 de octubre con el diestro, quien bailó hace poco con su amiga Isabel Luna en un escenario.

Aún así, la ex concursante de 'Supervivientes' está muy centrada en su trabajo: su participación en el 'Mediafest Night Fever' junto a sus compañeros Rocío Carrasco, Alba Carrillo, Irma Soriano, el redactor de 'Sálvame' Germán González, y Lydia Lozano. De esta forma, Ana María Aldón pone calma a su vida, pero como todos sabemos, una mudanza te da de todo menos de eso, y la gaditana ha decidido embarcarse en esta nueva etapa. ¡Se atreve con todo!