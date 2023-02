Isabel Pantoja desvela que ella y Juan Gabriel estaban enamorados

Isabel Pantoja se encuentra de gira por América. La cantante está triunfado al otro lado del charco colgando el cartel de 'sold out' en todos sus conciertos. A pesar de que los dos primeros conciertos han estado salpicados por la polémica demanda de un conocido youtuber a Isabel y su equipo, esto no ha hecho empañar el éxito que está teniendo en su vuelta a los escenarios. Tras el segundo concierto que la cantante ofreció en Miami se reunió con un reducido grupo de cinco periodistas, entre los que se encontraba uno de 'Fiesta'. Con ellos habló de todos sus sentimientos e hizo una confesión totalmente inesperada. Isabel Pantoja afirmó que ella y Juan Gabriel estaban enamorados.

"Estuvo muy cercana, muy cariñosa con nosotros y se emocionó al contarme muchas intimidades", avanza el periodista que sostiene que Isabel Pantoja aún se encuentra muy afectada por el fallecimiento de su madre, doña Ana.

Una vez que Isabel se encuentra más cómoda con ellos, Álex Rodríguez nombra a Juan Gabriel, que fue un artista al que el periodista conoció mucho y en ese momento Pantoja se abre por completo y confiesa sus sentimientos hacia el cantante mexicano.

"Ella me dijo, muy emocionada, que eran como dos almas gemelas, que por problemas de ella en España, nunca pudo despedirse, que ha intentado contactar con su hijo y está bastante dolida porque nadie le avisó de su muerte. Pidió ayuda para conseguir un material muy especial para ella -unas canciones que grabaron juntos- y que él le dejó y me dijo que su última conversación con él fue el día de su cumpleaños", son sus palabras.

El periodista también cuenta que Isabel Pantoja tiene pensado demandar a los hijos de Juan Gabriel si no le entregan el material que ella le pide, que son esas canciones que grabaron juntos. Para rematar, Isabel le dijo a Álex Rodríguez que "estaban enamorados el uno del otro, pero por cuestiones personales, eso no fue a más". Esta es, sin duda, un gran revelación y muy íntima, que aunque se ha rumoreado mucho nunca había salido de la boca de Isabel Pantoja.

