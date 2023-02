Oriana Marzoli tiene un nuevo amor y lo ha encontrado en 'GH VIP Italia'. El programa anunciaba su entrada a la casa en noviembre junto a Luca Onestini -hermano de Gianmarco Onestini- y desde entonces, se ha convertido en una de las estrellas del concurso, a pesar de las críticas que recibió al conocerse su participación en el reality show.

No es la primera vez que la televisiva encuentra el amor en un formato televisivo, conoció a Tony Spina en 'Mujeres y hombres y viceversa'. Ahora Tony Spina es pareja de Marta Peñate y piensan en boda. Oriana también conoció a Luis Matteucci en 'Volverías con tu ex' -un reality show chileno-, pues ahora ha sido en 'Grande Fratello'.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El nuevo novio de Oriana se llama Daniele del Moro, es italiano, tiene 32 años y es empresario. Además, es amante del deporte, así nos lo demuestra en su perfil de Instagram, lugar donde luce su tonificado cuerpo sin camiseta en múltiples ocasiones.

Oriana y Daniele ya ha intimado en el concurso italiano, pero lo cierto es que antes de conocer esta nueva pareja, a la influencer le gustaba otro concursante de la casa: Antonino Spinalbese, pero la relación entre ambos no cuajó. Ahora la televisiva está muy centrada en Daniele y las redes sociales se han volcado a su favor, ya que algunos le han criticado por tener más de un romance dentro de la casa de 'Grande Fratello'. En este sentido, en una de las conexiones con la casa, Oriana expresaba lo que opinaba al respecto: "Si a una mujer le gustan varios chicos, es una ligera, pero si lo hace un chico, resulta que está bien", decía.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.